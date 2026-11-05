LEPAS lancia la nuova campagna integrata dedicata all'L8 per conquistare l'Italia

LEPAS, nuovo brand automobilistico del Gruppo Chery, punta a rafforzare la sua presenza in Italia con una vasta campagna di comunicazione dedicata all'L8, il primo modello commercializzato nel paese. Dal 9 novembre per due settimane, il marchio sarà protagonista sulle principali piattaforme Connected TV, tra cui Netflix, HBO Max e Sky, oltre a una serie di attività digital che accompagneranno le ATP Finals di Torino e coinvolgeranno le principali testate automotive.



La campagna segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di LEPAS, dopo la presentazione nel 2025, il debutto europeo alla Milano Design Week 2026 e l'avvio della commercializzazione dell'L8 a settembre. La strategia mira a consolidare l'identità del brand attraverso un posizionamento distintivo che valorizza l'eleganza contemporanea e il connubio tra design, tecnologia e stile di vita.



Al centro della comunicazione la filosofia "Drive Your Elegance", interpretando l'eleganza come espressione personale e promuovendo una nuova visione della mobilità in cui comfort, innovazione e design si traducono in un'esperienza di guida unica.



"Con l'arrivo di LEPAS L8 sul mercato italiano abbiamo avviato un percorso di costruzione del brand che oggi entra in una nuova fase. Vogliamo far conoscere LEPAS a un pubblico sempre più ampio, raccontando non soltanto le caratteristiche dei nostri prodotti, ma soprattutto i valori che ci contraddistinguono. Per questo abbiamo scelto un approccio integrato, che combina la forza dei media con esperienze capaci di creare una relazione diretta con i consumatori", afferma Nicola Marsala, Country Director di LEPAS.



Parallelamente alla campagna mediatica, LEPAS propone iniziative esperienziali su tutto il territorio. Il roadshow "Discover Your Elegance" toccherà cinque destinazioni italiane tra outlet e piazze iconiche: Noventa di Piave (6-8 novembre), Castel Romano (13-15 novembre), Barberino del Mugello (20-22 novembre), Milano in Piazza Gae Aulenti (27-29 novembre, data da confermare) e infine La Reggia Designer Outlet di Caserta (4-6 dicembre).



Nelle tappe del roadshow, il pubblico potrà scoprire da vicino LEPAS L8, immergendosi in installazioni multisensoriali ispirate alla filosofia del brand. Verrà offerta l'opportunità di prenotare un test drive grazie alla collaborazione con i concessionari locali.



A completare le attività, LEPAS sarà presente alle Nitto ATP Finals di Torino tramite una collaborazione con TennisTalker, presidiando la TennisTalker House presso la storica ex Orologeria Rocca in Piazza Lagrange, con area espositiva dedicata all'L8 e una ricca programmazione social, digital ed editoriale.



LEPAS propone una mobilità che unisce tecnologia ibrida, comfort e un linguaggio stilistico ispirato al movimento felino, con il debutto della gamma plug-in Super Hybrid nel 2026. Il brand, distribuito da Chery Italy con sede a Milano, aspira così a consolidare la sua identità in Italia offrendo esperienze innovative e coinvolgenti.





