In Italia lo smartphone è il re del gaming: il 72% dei giocatori lo utilizza

Un italiano su due gioca ai videogiochi almeno occasionalmente, e tra chi pratica questa attività, ben il 75% si dedica al gaming almeno due o tre volte a settimana. Il panorama del videogioco nel Paese è dominato dallo smartphone: il 72% dei giocatori lo utilizza, e per il 40% rappresenta il dispositivo preferito, superando la console che si ferma al 28% delle preferenze.

La principale motivazione che spinge gli italiani a giocare è la necessità di una pausa. Secondo la ricerca, due giocatori su tre (67%) vedono nei videogiochi un modo per rilassarsi e staccare, consolidando il ruolo del gaming come strumento di svago e benessere mentale.

Il nuovo panorama è stato tracciato dal Samsung Trend Radar, che ha coinvolto un campione di mille italiani adulti. Interessante anche la presenza femminile nel settore: il 51% delle donne gioca almeno qualche volta e, tra queste, il 48% indica lo smartphone come dispositivo principale per vivere l'esperienza videoludica.

La ricerca arriva a valle di Lucca Comics & Games 2026, dove la passione per il gioco ha avuto un'evidente dimostrazione. Allo stand principale, PLAY SAMSUNG, sono stati accolti 19.426 visitatori, e sono state stimate 10.459 esperienze hands-on, con più della metà degli ospiti impegnati nella prova diretta dei prodotti gaming. Questo successo conferma la capacità degli eventi dal vivo di catalizzare l'attenzione di appassionati e curiosi, favorendo l'incontro tra tecnologia e comunità gamer.

Il dato che emerge è chiaro: lo smartphone sta ridefinendo le abitudini di gioco degli italiani, affermandosi come il dispositivo più amato e utilizzato per il gaming quotidiano.