LEGO e Pokémon: una partnership storica per un’esperienza di gioco rivoluzionaria

Il sogno di milioni di fan sta per diventare realtà: LEGO e The Pokémon Company International hanno annunciato una partnership pluriennale, che a partire dal 2026 porterà il mondo di Pokémon nei mattoncini LEGO.

Fin dal debutto del franchise, i fan di Pokémon hanno immaginato di diventare Allenatori e vivere avventure straordinarie. Ora, grazie a questa collaborazione, potranno immergersi ancora di più nel mondo Pokémon… un mattoncino alla volta. La nuova linea di prodotti permetterà di costruire i propri Pokémon preferiti e ricreare l’universo del celebre franchise in modi completamente inediti.

L’entusiasmo dietro questa partnership è tangibile nelle parole di Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO:

“Siamo entusiasti di collaborare con un brand che ha una fanbase così profonda e appassionata come quella di Pokémon, per offrire ai nostri fan ciò che ci hanno sempre chiesto. Siamo convinti che, grazie alle infinite possibilità di gioco offerte dai mattoncini LEGO e alle avventure straordinarie dell’universo Pokémon, questa partnership creerà nuove ed emozionanti opportunità per Allenatori e costruttori”.

Dello stesso avviso è Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer di The Pokémon Company International, che sottolinea l’affinità tra le due realtà:

“Il Gruppo LEGO e Pokémon condividono valori fondamentali come immaginazione, creatività e divertimento, rendendo questa collaborazione perfetta per offrire esperienze uniche e coinvolgenti ai nostri fan. Lavorare con il team d’eccellenza del Gruppo LEGO e vedere la loro dedizione e passione per questo progetto ha portato a una collaborazione innovativa e rivoluzionaria, pronta a sorprendere ed entusiasmare i nostri fan. Non vediamo l’ora di scoprire la reazione dei fan LEGO e della community di Pokémon nel 2026.”

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International sono entrambi sinonimo di gioco sociale e interattivo, ed è proprio su questi valori condivisi che si basa la loro collaborazione. Per la prima volta in assoluto, i Pokémon prenderanno vita attraverso i mattoncini LEGO, offrendo esperienze di costruzione e gioco uniche, capaci di affascinare tanto i fan storici quanto le nuove generazioni.

L’attesa è già alle stelle, e i fan sono invitati a tenere il Pokédex e i binocoli pronti: il mondo di LEGO Pokémon arriverà nel 2026!