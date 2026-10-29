LG svela i migliori monitor e TV per un'esperienza di gaming e intrattenimento ai massimi livelli

LG presenta la gamma di monitor UltraGear e TV OLED evo AI, progettati per offrire gameplay immersivo, velocità e colori perfetti per gamer e appassionati.

Nel periodo in cui la cultura pop raggiunge il picco tra videogiochi, serie TV e film, lo schermo diventa protagonista nelle case degli italiani. Il gaming si rinnova come esperienza immersiva e personale, abbracciando generazioni diverse e trasformando i display in veri fulcri di condivisione e creatività.

LG lancia una gamma di monitor UltraGear e TV OLED evo AI dedicata a chi vuole il massimo in ogni momento di gioco e intrattenimento. I monitor UltraGear si distinguono per prestazioni ottimizzate in base allo stile di ciascun giocatore, dai competitivi agli appassionati dei mondi narrativi fino ai creator che cercano un unico dispositivo per esprimersi e lavorare.

L'UltraGear evo AI 39GX950B si presenta con un innovativo display Tandem OLED curvo da 39 pollici in formato UltraWide 21:9 e risoluzione 5K2K. Questo schermo avvolge il campo visivo regalando immagini dettagliate, neri profondi e colori accurati, con una luminosità fino a 1.500 nit e un refresh fino a 330 Hz in Dual Mode. Una soluzione pensata anche per i giochi più dinamici, dove la reattività è essenziale.

Per chi cerca versatilità, l'UltraGear evo 27GM950B adotta la tecnologia Hyper Mini LED con risoluzione 5K, luminosità fino a 1.250 nit e 2.304 zone di local dimming. Le funzionalità AI e l'eccellente definizione lo rendono ideale non solo per il gaming, ma anche per la creazione e la produttività.

Pensato per gli amanti delle competizioni, l'UltraGear 25G590B offre un refresh rate nativo di 1000 Hz su uno schermo Full HD da 25 pollici. La tecnologia Motion Blur Reduction Pro riduce la sfocatura nelle azioni veloci, garantendo movimenti nitidi nei momenti più critici.

Sui TV OLED evo AI delle gamme G6 e C6 l'intrattenimento si fa totale. Questi modelli offrono una fluidità estrema grazie a pannelli da 165 Hz con VRR, piena compatibilità NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium per eliminare scatti e tearing. Il tempo di risposta inferiore a 0,1 ms e la certificazione ClearMR 10000 assicurano immagini sempre nitide anche nelle scene più rapide. Con quattro ingressi HDMI, supporto al 4K a 120 Hz e Dolby Vision per il gaming, questi televisori soddisfano anche le esigenze dei gamer più attenti alla qualità audiovisiva.

Il Game Portal riunisce migliaia di giochi da Xbox, GeForce NOW e app native, giocabili direttamente su webOS senza console o dispositivi aggiuntivi. Grazie a GeForce NOW, è possibile giocare in 4K HDR a 120 fps, mentre le funzioni Game Dashboard e Game Optimizer permettono di regolare rapidamente refresh rate, latenza e modalità visive.

I TV OLED evo AI 2026 di LG sono gli unici certificati per l'assoluta fedeltà cromatica e nera in ogni condizione di luce. Il G6 introduce la tecnologia Hyper Radiant Color capace di raggiungere una luminosità 3,9 volte superiore alla generazione precedente, con il primato della certificazione Reflection Free Premium per la massima riduzione dei riflessi. Anche il C6 si rinnova con un design ultrasottile e una luminosità 3,2 volte superiore rispetto ai modelli passati.

Quando termina la sessione di gioco, il processore AI α11 Gen 3 ottimizza automaticamente ogni scena tramite tone mapping dinamico. L'esperienza prosegue con Filmmaker Mode, Dolby Vision e Dolby Atmos, per portare a casa tutto il fascino del cinema. webOS offre inoltre canali live e on demand gratuiti, anche in italiano, e l'AI Concierge permette di scoprire contenuti con comandi vocali senza interrompere la visione. Schermi pensati per soddisfare ogni esigenza di gaming e intrattenimento, rendendo unica ogni esperienza davanti al display.