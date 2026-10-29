Nuovi sviluppi a Quarto Grado: Garlasco, Resinovich e femminicidi in primo piano

Quarto Grado analizza gli errori nell'inchiesta di Garlasco, la super perizia sul caso Resinovich e il femminicidio Torzullo. Ospiti e approfondimenti.

Riflettori puntati su alcuni dei casi di cronaca piu discussi degli ultimi anni nella nuova puntata di Quarto Grado, in onda venerdi 30 ottobre alle 21.30 su Retequattro. Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si concentrera sulle ultime novita riguardanti il caso Garlasco: gli errori commessi nella vecchia inchiesta potrebbero aver influito in modo decisivo sulla condanna di Alberto Stasi, elementi che oggi diventano centrali per la possibile riapertura del processo.

Ampio spazio sara poi dedicato alla morte di Liliana Resinovich. In studio sara presente il marito della vittima, Sebastiano Visintin, unico indagato, che offrira il suo punto di vista su un'udienza particolarmente attesa: verranno infatti esaminati i risultati della cosiddetta super perizia sui nuovi reperti raccolti, elemento destinato a influenzare profondamente le indagini.

Un'altra pagina toccante riguardera il femminicidio di Federica Torzullo. Dopo la prima udienza del processo di primo grado, tenutasi ieri, la trasmissione proporra una testimonianza unica grazie all'intervista ai genitori della vittima, ripercorrendo gli ultimi sviluppi della vicenda.

A commentare i casi e a offrire possibili chiavi di lettura, una ricca platea di ospiti: Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Gabriella Marano, Giuseppe Brindisi, Paolo Reale, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi saranno presenti per analizzare gli sviluppi delle indagini e confrontarsi sui nuovi scenari giudiziari aperti dalle recenti novita.