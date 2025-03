Lexus E Weworld: al via lo spinathon per l’empowerment femminile

Il 7 marzo 2025, Lexus e WeWorld hanno dato il via a una nuova iniziativa volta a sostenere l’empowerment femminile. Attraverso una collaborazione che dura ormai da quattro anni, le due realtà si impegnano a promuovere una società inclusiva, libera da discriminazioni di genere e pregiudizi, rinnovando il loro sostegno a WeWorld, organizzazione italiana che si dedica alla tutela dei diritti di donne e bambini.

Durante la settimana dal 3 al 7 marzo, Lexus coinvolgerà attivamente i suoi dipendenti e quelli delle aziende del Gruppo Toyota in Italia in una speciale attività di Spinathon. Per ogni minuto di pedalata solidale sulle biciclette aziendali, l’azienda aumenterà la propria donazione a sostegno di WeWorld e delle attività Spazio Donna. Un gesto concreto per sensibilizzare sul tema, promuovere stili di vita sani e sostenibili, e contribuire a un’importante iniziativa sociale.

“Per Lexus, costruire una società migliore significa anche proteggere chi è più vulnerabile, e questo passa necessariamente attraverso il sostegno all’empowerment femminile. Spinathon rafforza il nostro impegno per una società più giusta, fondata sulla diversità, l’inclusione e l’equità, e ci permette di coinvolgere attivamente le nostre persone in questa causa fondamentale. È un’iniziativa che sposa perfettamente i nostri valori, dove al centro di tutto vi sono le persone. Siamo convinti che piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza nella costruzione di un futuro in cui tutti possano vivere con dignità e sicurezza.” – Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia

La collaborazione tra Lexus e WeWorld ha dato vita a diverse iniziative di successo negli anni, dal lancio di campagne di sensibilizzazione come “The Red Sound” alla partecipazione a eventi come la Strawoman di Roma. Nel corso di questa partnership, Lexus ha contribuito al progetto Spazio Donna offrendo supporto psicologico e lavorativo a numerose donne. Quest’anno, oltre alla Spinathon, l’azienda parteciperà nuovamente alla Strawoman di Roma e rilancerà la campagna The Red Sound, confermando il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere e nel sostegno all’empowerment femminile.

“WeWorld da più di 10 anni lavora in Italia per contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne combinando l’intervento di empowerment sul territorio, per ridare vita e indipendenza alle donne, a due strumenti fondamentali: prevenzione e sensibilizzazione. Unire l’intervento diretto alle attività di sensibilizzazione, a partire da campagne come quella realizzata con Lexus, è un modo in più per dare alle donne strumenti per riconoscere la violenza e chiedere aiuto.” – Dina Taddia, Consigliera Delegata di WeWorld

La partnership tra Lexus e WeWorld dimostra che il mondo dell’impresa e quello del sociale possono unire le forze per creare un impatto positivo nella società. Insieme, si lavora per costruire un futuro in cui ogni donna possa sentirsi libera, sicura e valorizzata.