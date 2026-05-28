LG lancia E-Paper Display: segnaletica digitale effetto carta a consumo minimo

LG Electronics amplia la propria gamma di display professionali con il lancio di LG E-Paper Display, una soluzione digital signage rivoluzionaria che punta su leggibilità superiore ed efficienza energetica senza precedenti.

Il nuovo display, già riconosciuto dal Red Dot Award 2026 nella categoria Product Design, introduce sul mercato un approccio innovativo, sostenibile e orientato all'utente. Grazie alla tecnologia e-ink, il pannello riflettente da 32 pollici con risoluzione QHD assicura estrema nitidezza e comfort visivo simile a quello della carta stampata, mantenendo leggibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Un elemento distintivo del LG E-Paper Display è il consumo energetico estremamente basso: utilizza energia solo durante l'aggiornamento dei contenuti, consentendo una lunga autonomia supportata da una batteria da 72 Wh ricaricabile in circa tre ore. La funzione di power management intelligente attiva il dispositivo solo quando necessario e il supporto all'alimentazione wireless tramite batteria magnetica rimovibile offre ulteriore flessibilità.

Il design compatto ultrasottile, con uno spessore ridotto fino a 8,6 mm e un peso di 3,1 kg, permette montaggi semplici sia a parete sia sospesi grazie all'attacco VESA e al supporto a cavo. La cornice minimal da 13,3 mm in tonalità beige si adatta a qualsiasi ambiente, rendendo il dispositivo ideale per applicazioni in contesti retail, hospitality e corporate.

L'integrazione del sistema operativo webOS ottimizzato per la segnaletica professionale e la connettività Wi-Fi permettono un controllo remoto completo: i contenuti possono essere gestiti tramite Content Manager, USB o server CMS del cliente, mentre tutte le impostazioni e gli aggiornamenti sono coordinabili centralmente attraverso Control Manager, accessibile direttamente da browser senza necessità di software aggiuntivi. Inoltre, la compatibilità con LG SuperSign CMS consente una distribuzione simultanea e programmata dei contenuti statici su più display, ottimizzando le installazioni su larga scala.

Queste innovazioni fanno del LG E-Paper Display una soluzione tecnologica eco-friendly, in grado di sostituire la segnaletica stampata tradizionale con un'alternativa digitale e sostenibile.

E-Paper Display sarà disponibile in Italia a partire da settembre, pronto a rivoluzionare la comunicazione visiva nei principali settori professionali.