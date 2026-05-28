Google rafforza gli strumenti per l'uso responsabile dell'AI su YouTube

Google annuncia importanti innovazioni per garantire un utilizzo più responsabile dell'intelligenza artificiale su YouTube. La piattaforma ora amplia l'accesso a Likeness ID, il sistema di rilevamento delle somiglianze, che diventa disponibile per tutti gli utenti maggiorenni. Questo strumento consente di identificare rapidamente contenuti che raffigurano o imitano persone reali, offrendo maggiore controllo e sicurezza agli utenti.



La seconda novità riguarda l'introduzione di un nuovo approccio alle etichette AI. Le nuove etichette, progettate per essere più visibili e semplificate, accompagneranno i video generati tramite intelligenza artificiale, rendendo immediatamente riconoscibili questi contenuti. Insieme alle nuove etichette, viene implementato anche un sistema automatico di rilevamento dei contenuti creati con AI, che aiuterà a garantire trasparenza e a combattere la disinformazione.



Le nuove funzionalità saranno gradualmente disponibili, consentendo alla community di YouTube di beneficiare di strumenti più avanzati per la tutela della propria immagine e della veridicità dei contenuti online.