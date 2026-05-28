Google annuncia importanti innovazioni per garantire un utilizzo più responsabile dell'intelligenza artificiale su YouTube. La piattaforma ora amplia l'accesso a Likeness ID, il sistema di rilevamento delle somiglianze, che diventa disponibile per tutti gli utenti maggiorenni. Questo strumento consente di identificare rapidamente contenuti che raffigurano o imitano persone reali, offrendo maggiore controllo e sicurezza agli utenti.
La seconda novità riguarda l'introduzione di un nuovo approccio alle etichette AI. Le nuove etichette, progettate per essere più visibili e semplificate, accompagneranno i video generati tramite intelligenza artificiale, rendendo immediatamente riconoscibili questi contenuti. Insieme alle nuove etichette, viene implementato anche un sistema automatico di rilevamento dei contenuti creati con AI, che aiuterà a garantire trasparenza e a combattere la disinformazione.
Le nuove funzionalità saranno gradualmente disponibili, consentendo alla community di YouTube di beneficiare di strumenti più avanzati per la tutela della propria immagine e della veridicità dei contenuti online.
Google rafforza gli strumenti per l'uso responsabile dell'AI su YouTube
Google introduce Likeness ID per gli utenti YouTube maggiorenni e nuove etichette AI più visibili, migliorando la trasparenza sui contenuti generati con AI
Google annuncia importanti innovazioni per garantire un utilizzo più responsabile dell'intelligenza artificiale su YouTube. La piattaforma ora amplia l'accesso a Likeness ID, il sistema di rilevamento delle somiglianze, che diventa disponibile per tutti gli utenti maggiorenni. Questo strumento consente di identificare rapidamente contenuti che raffigurano o imitano persone reali, offrendo maggiore controllo e sicurezza agli utenti.
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