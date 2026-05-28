ASUS rivoluziona l'AI aziendale con un'infrastruttura ibrida agentica e costi ridotti

ASUS lancia un'architettura AI ibrida per laptop, desktop e mini PC aziendali: performance, costi di inferenza ridotti fino al 70%, flessibilità e privacy.

ASUS compie un passo decisivo nella trasformazione digitale, annunciando l'integrazione di un'architettura AI ibrida agentica in tutta la sua gamma di dispositivi business, tra cui laptop ExpertBook, desktop ExpertCenter e mini PC NUC. Questa nuova soluzione permette alle aziende di massimizzare le performance dell'intelligenza artificiale e ridurre fino al 70% i costi di inferenza per token, favorendo un'adozione più sostenibile ed efficiente delle tecnologie AI avanzate.

L'architettura ibrida di ASUS sfrutta un sistema intelligente per la distribuzione dinamica dei carichi di lavoro tra dispositivi locali e cloud, garantendo performance elevate e una significativa riduzione dei costi di gestione. L'elaborazione locale copre i task meno complessi, mentre il cloud resta riservato alle operazioni più avanzate. Questo equilibrio offre alle aziende una scalabilità concreta e riduce la complessità operativa insita nei modelli solo cloud, oltre a ottimizzare la protezione dei dati e i tempi di risposta.

Un elemento centrale è l'integrazione della tecnologia di memory extension aiDAPTIV di Phison, che consente anche ai dispositivi con risorse hardware limitate di eseguire localmente modelli linguistici di medie e grandi dimensioni. Un meccanismo di instradamento intelligente assegna ogni compito nella posizione più efficiente, eliminando i tradizionali vincoli di memoria e portando potenza AI anche su PC aziendali convenzionali.

I risultati del benchmarking PinchBench, che valuta le prestazioni dei moderni Large Language Model e degli agenti di coding come OpenClaw, confermano che la soluzione ASUS permette di abbattere drasticamente i costi di inferenza, mantenendo performance stabili per modelli di ampia portata come i 26B e 35B.



Bilanciare prestazioni e costi è diventata una sfida critica per le aziende che decidono di scalare l'adozione dell'AI, ha commentato Bryan Chang, General Manager della Commercial PC BU di ASUS. Con l'AI ibrida puntiamo a spostare sempre più elaborazione sul dispositivo, riducendo la dipendenza dalle risorse cloud e migliorando sia l'efficienza che la praticità. Estendere questa capacità a laptop, desktop e mini PC riflette il nostro impegno nel trasformare gli AI PC da dispositivi standalone a soluzioni scalabili e concrete.

Anche Phison sottolinea i vantaggi della collaborazione: aiDAPTIV consente l'esecuzione in locale di modelli AI di grandi dimensioni, superando i tradizionali limiti di memoria e l'inferenza ibrida riduce significativamente i costi computazionali complessivi, afferma K.S. Pua, CEO di Phison. La nostra collaborazione con ASUS dimostra come questa tecnologia possa essere efficacemente implementata su dispositivi business, offrendo soluzioni scalabili e cost-efficient per l'adozione dell'AI in ambito enterprise.

L'approccio ASUS si traduce in benefici concreti per aziende di ogni settore: la gestione in locale di task come traduzioni, redazione email, sintesi di riunioni, analisi contrattuali, Q&A su knowledge base, customer service automatizzato e supporto CRM riduce la dipendenza dal cloud. Le organizzazioni possono così tutelare la privacy, aumentare la flessibilità e passare rapidamente dai progetti pilota a implementazioni su larga scala.

Guardando al futuro, ASUS proseguirà nello sviluppo di AI PC per il mondo business, focalizzandosi su hardware, software e nuove partnership nell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo resta quello di offrire un'infrastruttura capace di bilanciare performance, costi e flessibilità, supportando la trasformazione digitale delle aziende lungo tutto il percorso di adozione dell'AI.