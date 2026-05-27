Speediance debutta in Italia al Rimini Wellness 2026 con il fitness smart

Speediance entra ufficialmente nel mercato italiano in occasione della 20ª edizione del Rimini Wellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026. L'azienda, riconosciuta a livello internazionale per le sue soluzioni di fitness intelligente e personalizzato, presenta al Padiglione A1 - Stand 169 le ultime innovazioni che promettono di rivoluzionare il modo di allenarsi in casa e nelle strutture professionali.
Al centro della proposta Speediance si trova Gym Monster 2, una soluzione compatta per l'allenamento domestico che offre pesi digitali regolabili fino a 100 kg e modalità di resistenza avanzate, tra cui Standard, Eccentric, Chain e Fixed Speed. Il sistema integra il monitoraggio intelligente dei progressi e un AI Coach in grado di personalizzare ogni sessione in base agli obiettivi dell'utente. Occupando soltanto 0,25 m² da chiuso e senza necessità di assemblaggio, Gym Monster 2 porta la palestra ovunque.
Oltre a Gym Monster 2, Speediance presenta VeloNix, una cyclette indoor con schermo FHD, modalità ERG, coach virtuale e piena connettività con app di riferimento come Strava, Zwift e Watch. L'esperienza risulta immersiva e sicura grazie al sistema chiuso di sicurezza e al powertrain elettrico brevettato.
Completa la gamma Speediance Strap, un sistema pensato per l'allenamento a corpo libero e con accessori, ottimizzato per integrarsi con l'ecosistema Wellness+ e monitorare i risultati in tempo reale.
L'occasione del Rimini Wellness sarà impreziosita da una promozione esclusiva dedicata a Gym Monster 2: i visitatori dello stand avranno la possibilità di ricevere un coupon sconto di 200 euro sull'acquisto del prodotto, valido fino al 30 giugno 2026 e riservato a un numero limitato di pezzi. Ottenere il coupon è semplice: basta visitare lo stand, scansionare il QR Code presente e accedere immediatamente al vantaggio, da utilizzare sull'e-commerce ufficiale.
Speediance si distingue per un'offerta che comprende allenamenti guidati dall'intelligenza artificiale, dati in tempo reale per analizzare i progressi, un ecosistema che spazia dal cardio al recupero, e una community globale di utenti attivi. Le soluzioni, compatte e versatili, sono pensate per casa, ufficio e centri professionali, rendendo il fitness personalizzato accessibile ovunque.
Con una presenza internazionale consolidata in oltre 80 paesi, 100 brevetti e un catalogo di oltre 500 workout e 100 programmi, Speediance punta a espandersi ulteriormente anche in Italia. Gym Monster 2 è già acquistabile sul sito ufficiale italiano e nei prossimi mesi il catalogo si arricchirà con la disponibilità di VeloNix e degli accessori dedicati. La partecipazione al Rimini Wellness rappresenta dunque un'opportunità concreta per scoprire e testare dal vivo la nuova frontiera del fitness intelligente.
Speediance debutta in Italia al Rimini Wellness 2026 con il fitness smart
Speediance arriva in Italia al Rimini Wellness 2026 con dispositivi innovativi per il fitness smart tra cui Gym Monster 2, VeloNix e Speediance Strap.
Speediance entra ufficialmente nel mercato italiano in occasione della 20ª edizione del Rimini Wellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026. L'azienda, riconosciuta a livello internazionale per le sue soluzioni di fitness intelligente e personalizzato, presenta al Padiglione A1 - Stand 169 le ultime innovazioni che promettono di rivoluzionare il modo di allenarsi in casa e nelle strutture professionali.
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