Creative lancia Sound Blaster AE-X: audio hi-fi interno per PC di alta gamma

Creative presenta Sound Blaster AE-X, la nuova scheda audio interna di punta dedicata agli utenti PC che cercano la massima fedeltà sonora e prestazioni professionali in ambiente desktop. Pensata per chi ha già curato ogni dettaglio della propria configurazione, la AE-X offre qualità di riproduzione flagship, amplificazione cuffie discreta e un controllo avanzato tramite l'app Creative NEXUS, tutto in una soluzione PCIe compatta che elimina l'ingombro dei DAC esterni.



Il cuore tecnologico della AE-X è il DAC ESS SABRE (ES9039Q2M), noto per la sua chiarezza, la distorsione armonica totale ultra bassa e un rapporto segnale/rumore fino a 130 dB. Supporta la riproduzione audio fino a 32 bit/384 kHz e DSD256, portando una fedeltà audio di livello studio direttamente nel computer.



La scheda è stata progettata per pilotare con autorevolezza cuffie di fascia alta e ad alta impedenza, grazie a un amplificatore discreto dedicato. Rispetto alle comuni soluzioni integrate nelle motherboard, AE-X garantisce gamma dinamica più ampia, maggiore controllo sui dettagli e bassi più definiti.



Il software Creative NEXUS permette una gestione precisa dell'audio: EQ parametrico a 10 bande, profili Auto EQ per cuffie curati dalla community, e controllo fluido dell'audio su più applicazioni. Queste funzionalità di personalizzazione avanzata sono solitamente riservate a sistemi audio professionali e ora risultano accessibili in un'unica interfaccia user-friendly.



Grazie al Sound Blaster Acoustic Engine integrato, AE-X ottimizza anche l'esperienza di intrattenimento e produttività, con tecnologie come surround virtuale, Crystalizer per ripristinare dettagli persi, bassi profondi, gestione dei livelli volume e miglioramento dei dialoghi.



In termini di connessioni, AE-X offre flessibilità con uscita cuffie e microfono frontali, due uscite RCA line-out, ingresso ottico TOSLINK e uscita coassiale SPDIF. La compatibilità con ASIO 2.3 garantisce playback a bassa latenza, ideale per applicazioni musicali professionali.



Sound Blaster AE-X è già disponibile sul mercato con un prezzo di lancio di 189,99 euro, offrendo agli appassionati e ai professionisti dell'audio una soluzione integrata ed evoluta, capace di valorizzare ogni elemento del proprio setup desktop.