Ligabue conquista Eboli: sold out al PalaSele per La Notte di Certe Notti

Tutto esaurito per Luciano Ligabue, che farà tappa domani sera, venerdì 16 ottobre, al PalaSele di Eboli con La Notte di Certe Notti, un tour che si sta confermando un vero evento nei principali palasport italiani.

L'artista emiliano regalerà al pubblico una serata speciale con uno spettacolo unico e irripetibile, già sold out. L'apertura dei cancelli è prevista alle 19:30, mentre lo show avrà inizio alle 21:00. Sul palco con Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che lo hanno accompagnato negli anni: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, oltre a Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria.

La tournée, prodotta e organizzata da Friends&Partners e Zoo Aperto, celebra trent'anni di grande musica attraverso appuntamenti senza repliche, rendendo ogni notte davvero imperdibile. Frecciarossa è il treno ufficiale del tour, mentre Radiofreccia e RTL 102.5 firmano la copertura radio ufficiale.

In attesa dello show dal vivo, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "Qualcosa per te" (Warner Music Italy), nuovo singolo firmato dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci. Il brano accompagna anche i titoli di coda di "Luciano, prima di tutto", il documentario diretto da Paolo Bonfadini e disponibile su Sky e Now, che ripercorre aspetti inediti della carriera dell'artista.

A trent'anni dalla pubblicazione torna inoltre in libreria "Fuori e dentro il borgo", il libro d'esordio di Ligabue, ora in una nuova edizione ampliata per Mondadori che include una riflessione inedita sull'importanza della scrittura e della creatività, oltre alla sceneggiatura integrale di "Radiofreccia" e altri contributi speciali.

Dopo l'attesa data di Ligabue, il PalaSele di Eboli proseguirà una stagione di grandi eventi musicali, ospitando il 27 e 28 ottobre la doppia festa dei Pooh con "POOH 60 - La nostra storia". Nel 2027 sono già previste le tappe di Gianna Nannini (3 aprile), Gazzelle (25 aprile) e il ritorno di Laura Pausini (9 novembre).



