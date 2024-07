Martin Garrix e Carolina Liar: ecco il nuovo singolo “Smile” 

Il talentuoso DJ e producer Martin Garrix ha lanciato il suo nuovo singolo estivo, “Smile”, in collaborazione con Carolina Liar dei The Federal Empire. La canzone, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica, emana sonorità indie-pop che sicuramente faranno vibrare l’estate.

Con melodie coinvolgenti e testi positivi, “Smile” è un vero inno alla gioia e alla positività. Il brano invita a “fare qualunque cosa per farti sorridere”, trasmettendo un messaggio di allegria e leggerezza, ideale per accompagnare le giornate sotto il sole.

La collaborazione tra Martin Garrix e Carolina Liar non è nuova: i due artisti avevano già lavorato insieme su “Hold On & Believe”, ottenendo un grande successo. Questa volta, con “Smile”, riescono a fondere abilmente la produzione elettronica di Garrix con il timbro vocale unico di Carolina Liar. Il risultato è una combinazione affascinante che unisce la musica dance al panorama pop, creando un mix esplosivo di emozioni.

Il video musicale ufficiale di “Smile” è atteso tra pochi giorni e promette di essere un’esperienza visiva coinvolgente. Ambientato tra Hollywood e Las Vegas, il video vedrà entrambi gli artisti intraprendere un viaggio avventuroso, che culminerà con una sorprendente esibizione dal vivo a Las Vegas. I tre giorni di registrazione e girato sono stati pieni di imprevisti e avventure, che hanno reso l’esperienza ancora più unica e memorabile.

Carolina Liar ha rivelato che la creazione di “Smile” è stata un’avventura emozionante e travolgente. In soli 72 ore, la canzone è stata registrata in uno studio leggendario a Hollywood, mentre il video musicale è stato girato lungo la strada da Hollywood a Vegas, con un’auto d’epoca capricciosa che ha reso il viaggio ancora più avventuroso.