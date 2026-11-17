Il pianista e performer di fama internazionale Matthew Lee fa tappa in Italia con il suo spettacolo From 20's to 20's - the piano odyssey - One Hundred years in one night, registrando un significativo successo di pubblico. Dopo aver conquistato platee in Europa, Stati Uniti, Russia e Cina, Lee è pronto ad accendere i riflettori sui palchi italiani con una serie di imperdibili concerti.



Le prossime date vedranno la sua energia protagonista domani e il 19 novembre al Blue Note di Milano, il 31 dicembre al Teatro Duse di Bologna e il 22 gennaio al Teatro Sociale di Busto Arsizio.



Matthew Lee è considerato un pianista fuori dagli schemi. Fortemente influenzato dalla tradizione americana del rock'n'roll, fonde con naturalezza elementi di blues, swing e country, dando vita a uno stile personale e inconfondibile. Il pianoforte diventa al contempo percussione, basso, melodia e voce, acquisendo il ruolo di vero e proprio centro dello spettacolo.



Sul palcoscenico, Matthew Lee si distingue non solo per la tecnica ma anche per la presenza scenica: si muove, interagisce con lo strumento e coinvolge il pubblico, trasformando il gesto musicale in uno spettacolo totale. Modificarne l'energia e il ritmo per restituirla al pubblico con una nuova identità è una delle sue cifre distintive, resa evidente anche quando reinterpreta i grandi classici.



From 20's to 20's - the piano odyssey si presenta come un vero e proprio viaggio attraverso cento anni di musica, energia ed emozioni. In scaletta si alternano grandi successi senza tempo e brani contemporanei in una miscela che conquista pubblico di tutte le età.



Pesarese di origine, Lee si avvicina da bambino alla musica grazie ai dischi del padre e ai miti come Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dopo una lunga esperienza al Conservatorio G. Rossini di Pesaro, la sua indole esuberante lo conduce verso una carriera da vero outsider, portandolo dai palchi italiani a festival europei di rilievo, fino all'affermazione sul mercato internazionale. In Inghilterra, dopo aver aperto concerti per Van Morrison e Tom Jones, viene soprannominato dalla stampa britannica The Genius of Rock'n'Roll.



Dopo la laurea in Giurisprudenza e il debutto negli Stati Uniti al Cincinnati Blues Festival del 2010, Lee rafforza la propria presenza internazionale esibendosi in Russia, Emirati Arabi, Cina, Africa e nuovamente negli Stati Uniti. Ha pubblicato sette album, tra cui D'altri Tempi con Carosello Records e Rock & Love per Decca Records, vincendo anche il Coca-Cola Summer Festival grazie al singolo È tempo d'altri tempi.



I biglietti per i prossimi live italiani di From 20's to 20's sono già disponibili. L'occasione ideale per vivere dal vivo la grinta e la passione di un artista che ha fatto del suo talento una bandiera originale della musica italiana all'estero.