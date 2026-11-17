ASI Village inaugura la 16^ edizione di Milano AutoClassica con vetture iconiche, omaggi a Carrozzeria Touring e Michele Alboreto, oltre a esemplari rari.

Alla 16^ edizione di Milano AutoClassica, in programma a Fiera Milano (Rho) dal 19 al 22 novembre, il padiglione 16 accoglie l'ASI Village, uno spazio che quest'anno si distingue per una selezione di auto e tematiche di grande rilievo.

Tra le vere protagoniste spiccano tre vetture storiche che celebrano i 100 anni della Carrozzeria Touring, celebre griffe milanese riconosciuta a livello mondiale per eleganza e innovazione. All'ingresso del Village, in collaborazione con il Registro Internazionale Touring Superleggera, sono esposte una OSCA 1600 GT del 1961, una Maserati 3500 GTI del 1962 e una Lamborghini 400 GT 2+2 Prototipo del 1966, autentici simboli dello stile automobilistico italiano.

La rassegna continua entrando nel mondo delle competizioni con un omaggio a Michele Alboreto, uno dei nomi più importanti nella storia della Formula 1 italiana. È possibile ammirare la Ferrari F1 126 C4 vincitrice del GP del Belgio 1984 con il pilota milanese al volante, emblema di un'epoca segnata da prestazioni e fascino senza tempo.

A fianco della monoposto Ferrari, si trova un'altra icona degli anni '80: la Fiat Uno Turbo, simbolo di un periodo caratterizzato dalla rivoluzione tecnologica e dalla passione per la sovralimentazione.

Non manca l'omaggio alla tradizione italiana dei veicoli commerciali con la presenza della leggendaria Piaggio Ape. Nel cuore dell'ASI Village è infatti esposto un raro Ape Pentarò 175 cc del 1967, modello progettato per il traino e prodotto in soli 118 esemplari, oggi diventato un vero oggetto da collezione ricercato dagli appassionati.

Per arricchire il programma, è previsto un talk sabato 21 novembre alle ore 16.00 sul palco dell'ASI, occasione di incontro e confronto tra esperti e visitatori.

Milano AutoClassica si conferma così punto di riferimento per tutti gli amanti dell'eccellenza motoristica e della storia automobilistica italiana, dove passioni, memorie e innovazione si intrecciano in un percorso unico attraverso modelli leggendari e storie senza tempo.