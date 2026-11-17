Con il loro inconfondibile stile rock melodico, gli EUROPE tornano a sorprendere i fan con un nuovo, emozionante videoclip dedicato alle festività natalizie: This Time of Year. Il brano, che unisce nostalgia, emozione e speranza, coglie la dolce amarezza del Natale e invita a riflettere sui ricordi e sul desiderio di un nuovo inizio.

This Time of Year è tratto dall'ultimo album della band, Come This Madness, già accolto con entusiasmo dalla critica. Il video, diretto dal veterano Patric Ullaeus, storico collaboratore degli EUROPE, porta sullo schermo un'affascinante atmosfera natalizia nordica, mescolando narrazione, ironia ed emozione e immergendo lo spettatore nei sentimenti più autentici di questo periodo speciale.

La genesi della canzone ha origini lontane. Nasce infatti durante una sessione notturna di composizione tra il frontman Joey Tempest e il tastierista Mic Michaeli, come spesso accade per i brani più iconici della band. Solo anni dopo, durante il periodo natalizio, Joey trova le parole giuste che conferiscono al pezzo una nuova identità legata al Natale. Un piccolo divertimento natalizio, con un pizzico di quella malinconia tipicamente scandinava. Io e Mic Michaeli abbiamo scritto questa canzone nello stesso modo in cui sono nate Carrie, Walk The Earth e molte altre. Di solito cominciamo improvvisando insieme, noi due soltanto, a tarda notte. Anni dopo, durante le festività, mi sono venute in mente le parole. È quel periodo dell'anno in cui le nostre emozioni sembrano affiorare più facilmente. Quando ricordiamo le persone care e, allo stesso tempo, avvertiamo la sensazione che forse sia possibile ricominciare da capo, racconta Joey Tempest.

Patric Ullaeus dà nuova vita al brano curando la regia di un videoclip girato a Göteborg nel settembre del 2026. Il suo tocco si ritrova nelle immagini poetiche che alternano malinconia e speranza, con momenti carichi di emozione e un'ironia delicata. Patric Ullaeus ha realizzato tutti i videoclip di Come This Madness. Ancora una volta ha dimostrato di essere uno dei migliori registi di videoclip musicali in circolazione, grazie alla capacità di unire riprese di grande qualità, idee originali, ironia ed esperienza, aggiunge Joey Tempest.

This Time of Year è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Grazie alle melodie intense e al testo sincero, la canzone si distingue senza tradire la tradizione musicale degli EUROPE. Un invito a ricordare, riflettere e ritrovare la speranza, ricordando che anche nei momenti più malinconici c'è sempre spazio per un po' di magia natalizia.

L'album Come This Madness rappresenta un nuovo capitolo nella storia degli EUROPE: undici brani personali che parlano a un pubblico universale, disponibili in vinile, CD e formato digitale. La formazione resta quella storica: Joey Tempest alla voce, John Norum alla chitarra, John Levén al basso, Mic Michaeli alle tastiere e Ian Haugland alla batteria.