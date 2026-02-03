Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic

Mazda continua a investire sulla propria visione umanocentrica e lancia un progetto inedito dedicato al mondo dell’audio: il Disco Test MANS – Measurement Audio Natural Sound. Realizzato in collaborazione con l’etichetta VDM Records, questo lavoro nasce come strumento per analizzare e comprendere la qualità acustica dei sistemi Mazda Harmonic Acoustic installati sui modelli Mazda3, CX-30, CX-60, CX-80 e sulla nuova CX-5.

Il disco, già disponibile sulle principali piattaforme musicali, contiene tracce specificamente elaborate per consentire un ascolto guidato e consapevole, in grado di mettere in luce le caratteristiche soniche degli impianti audio sviluppati internamente da Mazda. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza d’ascolto che unisca precisione tecnica e coinvolgimento emotivo, perfettamente in linea con la filosofia del marchio.

Ideato e sviluppato dal maestro Igor Fiorini, musicista e produttore, il metodo MANS punta su un approccio umanocentrico all’analisi sonora. MANS – Measurement Audio Natural Sound utilizza tracce elaborate appositamente per l’analisi zonale e per l’analisi di tutti i parametri del suono dell’abitacolo e per un ascolto guidato e consapevole. Le audioguide incluse nel disco aiutano gli utenti a percepire la distribuzione spaziale degli strumenti, la precisione armonica e la dinamica del suono, facendo dell’uomo il vero strumento di misura.

Il sistema Mazda Harmonic Acoustic è il risultato di un lungo lavoro di integrazione tra design e ingegneria. Gli ingegneri della casa giapponese hanno curato ogni aspetto della struttura dei veicoli per ottenere una base acustica ideale. L’impianto è a tre vie: i woofer sono collocati tra parafango e intercapedine per restituire basse frequenze profonde, i mid-range si trovano all’interno delle portiere in casse acustiche dedicate, mentre i tweeter, disaccoppiati dalla struttura, sono posizionati sopra la plancia per una scena sonora aperta e naturale.

Il risultato è un’esperienza d’ascolto che valorizza non solo la fedeltà della riproduzione musicale ma anche la percezione di comfort e benessere a bordo. Nelle versioni dotate di sistema Bose, la modalità lineare del sistema di infotainment contribuisce ad alzare la scena sonora, offrendo una prospettiva d’ascolto più realistica e coinvolgente per il conducente.

Il prestigioso riconoscimento EISA 2025-2026 conferito al sistema audio della Mazda CX-60 sancisce ufficialmente la qualità del progetto. La giuria internazionale ha premiato l’integrazione tra tecnologia, innovazione e raffinatezza, testimoniando come Mazda riesca a unire confort acustico e piacere di guida in un’unica esperienza.

Mazda non si limita alla pura performance audio ma esplora il legame tra suono, vibrazioni e benessere. Le vibrazioni percepite dal corpo umano durante la guida sono state studiate e regolate per trasmettere sensazioni positive, migliorando il comfort complessivo. Nelle CX-60 e CX-80, la naturalezza delle conversazioni e l’armonia tra motori termici ed elettrici offrono un equilibrio perfetto tra potenza e serenità. Sulle Mazda3, CX-30 e CX-5, la brillantezza del motore e-Skyactiv G garantisce una piacevole sonorità che non affatica né disturba.

Il Disco Test MANS è stato presentato in anteprima durante un evento esperienziale dedicato ai professionisti del settore automotive e dell’hi-fi. Guidati da Igor Fiorini, i partecipanti hanno potuto confrontare l’ascolto dei brani tra un sistema high-end da studio e l’impianto Mazda Harmonic Acoustic a bordo della CX-60 e della CX-80, sperimentando direttamente la qualità del suono progettato dal marchio.

Con questo progetto, Mazda conferma la propria attenzione verso la qualità sensoriale e il piacere di guida, dimostrando ancora una volta che il concetto di “Joy of Driving” passa anche attraverso l’esperienza acustica. Il Disco Test MANS diventa così un punto di riferimento per chi desidera scoprire in modo consapevole come il suono possa migliorare il comfort e la percezione della guida quotidiana.