Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact al Japan Mobility Show

Mazda ha presentato in anteprima mondiale due nuovi modelli di concept car al Japan Mobility Show, svelando la loro visione del futuro della mobilità sostenibile. Presentate durante la conferenza stampa, le nuove Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact incapsulano l’essenza del tema dell’evento: “La gioia di guidare alimenta un futuro sostenibile” per il 2035.

La Mazda Vision X-Coupé rappresenta un’evoluzione del design “Kodo-Soul of Motion” e promette una combinazione senza precedenti di estetica e tecnologia avanzata. Dotata di un sistema ibrido plug-in che integra un motore rotativo turbo a due rotori con un motore elettrico e una batteria, la X-Coupé eroga una potenza di 510 CV. Offre un’autonomia di 160 km in modalità solo elettrico e fino a 800 km in modalità combinata. Mazda ha introdotto l’innovativa tecnologia “Mazda Mobile Carbon Capture”, insieme all’uso di carburante a zero emissioni di carbonio derivato dalle microalghe, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.

Accanto alla Vision X-Coupé, la Mazda Vision X-Compact si distingue per l’integrazione di un modello digitale sensoriale umano e di un’intelligenza artificiale empatica. Questo modello si pone come un vero compagno di viaggio, capace di sostenere conversazioni naturali e di suggerire destinazioni, creando un legame emotivo tra il veicolo e il conducente. Questo approccio di Mazda punta a un futuro della mobilità intelligente dove l’interazione va oltre l’utilitarismo, trasformandosi in una connessione emozionale.

In aggiunta, Mazda ha presentato in anteprima la nuova Mazda CX-5, con specifiche europee. Questo SUV best-seller si rinnova con interni spaziosi, un raffinato design KODO e una dinamica di guida migliorata denominata *Jinba Ittai*. Il modello è stato progettato con la Mazda E/E Architecture+, una nuova architettura elettrica ed elettronica che promette un’esperienza di guida avanzata.

Il Presidente e CEO di Mazda, Masahiro Moro, ha affermato: “La frase ‘La gioia di guidare alimenta un futuro sostenibile’ esprime non solo lo spirito fondamentale di Mazda, ma anche il fulcro delle sue sfide future. In un mondo che cerca la neutralità delle emissioni di carbonio, il piacere di guida deve essere una forza per un cambiamento positivo per la società e il pianeta. Continueremo a soddisfare il desiderio di chi ama le auto e desidera continuare il più a lungo possibile a guidare.”

