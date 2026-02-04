Connect with us

McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition

Published

McLaren celebra la storia in Formula 1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition, una supercar esclusiva che rende omaggio al 10° Campionato Mondiale Costruttori conquistato da McLaren Racing e ai titoli mondiali consecutivi che hanno segnato una nuova era per il marchio di Woking. Per trasformare questo traguardo in un’esperienza concreta, McLaren Automotive presenta un’edizione limitata a soli dieci esemplari, offrendo a dieci clienti selezionati l’opportunità di entrare a far parte di un capitolo iconico della Formula 1.

Realizzata da McLaren Special Operations (MSO), la Artura Spider MCL39 Championship Edition celebra l’eredità vincente del brand e la leggendaria McLaren MCL39 del 2025, la monoposto che ha guidato la squadra al titolo Costruttori e che ha accompagnato Lando Norris verso il suo primo Campionato Mondiale Piloti. La livrea, dipinta a mano, fonde il MSO Bespoke Myan Orange con l’Onyx Black, richiamando direttamente la livrea della vettura da corsa campione del mondo. Ogni dettaglio racconta la storia McLaren: i motivi “10” sulla carrozzeria includono dieci stelle e i profili di tutte le McLaren di Formula 1 vincitrici del Mondiale Costruttori, trasformando la supercar in un vero manifesto della tradizione sportiva del marchio.

L’estetica esterna è esaltata dal Black Pack, dai cerchi forgiati Super-Lightweight Dynamo a 10 razze in Gloss Black e dalle pinze freno in Myan Orange con loghi McLaren neri. A completare l’anima racing ci pensano lo Stealth Badge Pack e lo Sports Exhaust con finitura Stealth, che sottolineano il carattere aggressivo e raffinato della Artura Spider. All’interno, MSO Bespoke firma un ambiente su misura con ricami “10” sui poggiatesta, l’indicatore a ore 12 sul volante in Myan Orange con dettaglio celebrativo e una placca personalizzata sulla console centrale che certifica l’unicità di ogni esemplare. L’abitacolo combina Alcantara Performance Carbon Black e pelle Nappa Jet Black, impreziositi dalla profilatura dei sedili in McLaren Vision Orange.

L’esclusività raggiunge livelli assoluti con le soglie in fibra di carbonio satinata autografate da Lando Norris e Oscar Piastri, e con la Custom Track Record Plaque nel vano bagagli, che riporta vittorie, pole position e giri veloci ottenuti da McLaren nel 2025. Ogni cliente riceverà inoltre un oggetto da collezione dedicato al Campionato Costruttori di Formula 1 2025, rafforzando il legame tra pista e strada. Come ha dichiarato Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer di McLaren Automotive, il brand vuole trasformare l’emozione della Formula 1 in qualcosa di tangibile, permettendo ai clienti di diventare parte viva della storia McLaren.

Il 2025 è stato un anno chiave anche per la gamma stradale: McLaren Artura e Artura Spider hanno confermato il loro ruolo di supercar ibride di nuova generazione, conquistando riconoscimenti prestigiosi come Britain’s Best Drivers’ Car agli Autocar Awards 2025 e Performance Car of the Year agli Auto Express New Car Awards. Con la Artura Spider MCL39 Championship Edition, McLaren non celebra solo una vittoria sportiva, ma crea un ponte diretto tra la Formula 1 e il mondo delle supercar di lusso, offrendo un oggetto da collezione destinato a diventare una delle edizioni più ambite nella storia del marchio.

McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition

