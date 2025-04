Megane E-Tech Electric fa il pieno di novità

La Renault Megane E-Tech Electric si rinnova con un’offerta semplificata e arricchita di novità tecnologiche, confermandosi una delle compatte elettriche più innovative del mercato. Con l’introduzione dell’allestimento Esprit Alpine, la gamma si concentra su due versioni principali: Techno, il cuore dell’offerta, ed Esprit Alpine, che diventa il nuovo top di gamma dal carattere sporty chic.

La versione Esprit Alpine eleva il design di Megane E-Tech Electric con dettagli esclusivi. La carrozzeria in Grigio Scisto Satinato, i paraurti rifiniti nello stesso colore e i cerchi in lega da 20” neri sottolineano l’anima sportiva del veicolo. Il logo Renault anteriore e posteriore in nero scuro, unito al badge Esprit Alpine sul parafango anteriore sinistro, completa l’estetica raffinata.

L’abitacolo presenta sedili dal design avvolgente, rivestiti in tessuto nero goffrato con cuciture blu, un omaggio al DNA sportivo del marchio. Il materiale, composto da fibre riciclate, evidenzia l’impegno di Renault verso la sostenibilità. Anche la plancia, i braccioli e la consolle centrale sono arricchiti da dettagli in TEP nero con cuciture blu, creando un ambiente sofisticato.

Una delle principali innovazioni è la funzione One Pedal, che introduce un quinto livello di rigenerazione per controllare accelerazione e frenata con un solo pedale. Questo sistema, sviluppato da Ampere, migliora l’autonomia, riduce l’usura delle pastiglie freno e rende la guida più fluida, soprattutto in città. One Pedal sarà disponibile anche come retrofitting per le Megane E-Tech Electric prodotte dopo marzo 2024.

Tutta la gamma Megane E-Tech Electric ora include di serie un caricatore bidirezionale AC da 11 kW, con opzione per la versione AC da 22 kW. Grazie all’adattatore power to object V2L, il veicolo può alimentare piccoli elettrodomestici, come una macchina del caffè o un monopattino elettrico, trasformandosi in una fonte di energia mobile.

Per facilitare la ricarica, Renault introdurrà a breve la compatibilità con il servizio Plug & Charge, che permette di avviare automaticamente la ricarica presso stazioni DC compatibili senza bisogno di carte o app. Il servizio sarà integrato in Mobilize charge pass, che offre accesso a oltre 850.000 punti di ricarica in Europa.

La nuova gamma Megane E-Tech Electric si articola in due versioni:

Techno (220 CV, Comfort Range) : a partire da 39.750€

: a partire da Esprit Alpine (220 CV, Comfort Range): a partire da 41.750€

Con un’autonomia fino a 468 km WLTP, Megane E-Tech Electric continua a essere un punto di riferimento nel settore delle berline compatte elettriche. Prodotta in Francia nello stabilimento ElectriCity di Douai, combina design, prestazioni ed ecosostenibilità in un’unica soluzione.