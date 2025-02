METAL EDEN: il nuovo FPS di Reikon Games disponibile da maggio

Il futuro del combattimento virtuale è arrivato con il nuovo titolo FPS METAL EDEN, creato da Reikon Games, noti per il celebre gioco RUINER. Presentato durante l’ultimo State of Play di Sony e pubblicato da Deep Silver, il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox X/S Series a partire dal 6 maggio.

METAL EDEN è un mondo fantascientifico in cui l’umanità ha trasceso la carne per abitare nei robot, in un’avvincente mix di combattimento ad alta velocità e parkour futuristico. Con 8 missioni uniche e una storia che esplora la dimensione cibernetica della vita, i giocatori saranno immersi in un mondo artificiale popolato da macchine e misteri da svelare.

Assumendo il ruolo di ASKA, un’avanzata Hyper Unit androide costruita attorno a una psiche umana digitalizzata, i giocatori esploreranno l’architettura illuminata al neon di Moebius, un pianeta tecnologico, e si impegneranno in una guerra cibernetica per le anime di una colonia umana perduta conservate in nuclei cibernetici.

Sfrecciando attraverso le difese della città, i giocatori utilizzeranno abilità di parkour potenziate, agilità superiore e combattimento acrobatico per affrontare scontri a cuore palpitante e svelare i segreti di questo mondo di macchine. Unisciti alla battaglia al fianco dell’astronave senziente Nexus, espandi il tuo arsenale e potenzia il tuo corpo non-morto per affrontare ogni ostacolo che troverai.