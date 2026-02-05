Connect with us

MG Motor parte forte nel 2026: 4.240 vendite a gennaio e leadership nel full hybrid in Italia

Published

MG Motor apre il 2026 con il piede sull’acceleratore e conferma il suo ruolo sempre più centrale nel mercato automotive italiano. Dopo un 2025 da record, chiuso con oltre 50.000 unità vendute, il brand britannico di proprietà SAIC inaugura il nuovo anno con 4.240 immatricolazioni a gennaio e una quota di mercato stabile al 3%, un risultato che testimonia la crescente fiducia dei clienti italiani.

Il vero motore della crescita MG è la tecnologia full hybrid, quella che il marchio definisce “ibrido vero”, capace di unire efficienza elettrica e prestazioni concrete nella guida quotidiana. Nei primi dati del 2026 MG si posiziona saldamente al secondo posto tra i costruttori full hybrid in Italia, conquistando una quota del 12% del mercato di questa motorizzazione. Ancora più significativo il dato interno: le ibride rappresentano il 57% del mix di gamma MG, con 2.414 unità vendute nel solo mese di gennaio e una crescita del 26% rispetto al 2025.

Un risultato che rafforza la strategia del marchio anche nel comparto B2B, dove l’ibrido MG continua a guadagnare terreno grazie a costi di esercizio contenuti, affidabilità e valore residuo competitivo.

A commentare i numeri è Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, che sottolinea come il 2026 rappresenti l’anno della maturità per l’organizzazione MG in Italia. “Il mese di gennaio si è concluso con un risultato decisamente positivo in cui la percentuale di full hybrid ha raggiunto il 57% nel mix della nostra gamma. È un vero volano della nostra crescita e un grande contributo alla missione di rendere la mobilità elettrificata alla portata di tutti. Crediamo fortemente nel full hybrid, che rappresenta il vero ibrido, una soluzione che insieme al Plug-in di seconda generazione ci accompagnerà verso una mobilità a impatto ambientale sempre più contenuto”.

Secondo Bartolomeo, la forza di MG sta anche in una gamma completa, capace di coprire tutte le esigenze del pubblico italiano: dalla citycar MG3 Hybrid+, al B-SUV MG ZS Hybrid+, fino al C-SUV MG HS Hybrid+, con soluzioni apprezzate sia dai privati sia dal mondo flotte.

Il successo del powertrain MG nasce dal debutto dell’MG3 Hybrid+ nell’aprile 2024, modello che ha introdotto una tecnologia capace di coniugare prestazioni brillanti, consumi ridotti e value for money, grazie anche alla componente elettrica con batteria da 1,83 kWh. La stessa architettura è poi arrivata su MG ZS Hybrid+, che fin dal lancio a fine 2024 si è posizionata ai vertici del segmento B-SUV. Parallelamente, la versione benzina di ZS resta stabilmente nella top ten delle auto più vendute in Italia.

I risultati di gennaio 2026 certificano il successo: MG3 Hybrid+ conquista il secondo posto nel segmento B full hybrid con 678 unità e una quota del 15,2%, mentre MG ZS Hybrid+ si afferma con 1.331 unità e una quota del 25,23% sulla motorizzazione full hybrid del suo segmento. Numeri che consolidano MG come uno dei riferimenti assoluti per chi cerca un’auto ibrida accessibile ma tecnologicamente evoluta.

Anche il C-SUV MG HS gioca un ruolo strategico nella crescita del marchio. Dal luglio 2025, oltre alle versioni benzina e Plug-in Hybrid, la gamma si è arricchita con la proposta full hybrid, che nei primi mesi del 2026 porta il modello all’ottavo posto tra le ibride del segmento. La combinazione tra full hybrid e Plug-in permette a MG HS di intercettare una clientela sempre più orientata verso l’elettrificazione senza rinunciare alla versatilità.

Nel complesso, tra full hybrid e Plug-in hybrid, la proposta elettrificata MG arriva a rappresentare il 61,6% del mix di gamma a gennaio, confermando una trasformazione ormai strutturale del brand.

MG Motor guarda ora al resto del 2026 con l’obiettivo di mantenere lo slancio, migliorare ulteriormente gli standard di servizio insieme alla rete di partner commerciali e rafforzare il legame con i clienti. Con una strategia centrata su ibrido efficiente, prezzi competitivi e gamma completa, MG continua a posizionarsi come uno dei protagonisti più interessanti del mercato auto italiano, capace di rendere la mobilità elettrificata sempre più concreta e accessibile.

