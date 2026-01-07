Michelin amplia l’offerta per cave e miniere con il nuovo MICHELIN XTRA POWER L5 26.5 R25, uno pneumatico progettato per rispondere all’evoluzione delle pale gommate ad alta potenza e alle condizioni di lavoro più estreme. Negli ultimi anni, infatti, l’aumento delle dimensioni e delle prestazioni delle macchine ha imposto un ripensamento degli equipaggiamenti, a partire dai pneumatici, sempre più sollecitati da carichi elevati, terreni abrasivi e cicli operativi intensivi.

Pensato per applicazioni complesse come lavori fronte-cava, trasporto forestale e operazioni gravose in miniera, il nuovo MICHELIN XTRA POWER L5** 26.5 R25 si inserisce in un mercato in rapida trasformazione, dove robustezza, produttività e comfort dell’operatore sono requisiti imprescindibili. Questa nuova misura completa la gamma Michelin dedicata alle pale gommate, affiancando il MICHELIN XTRA POWER L5*** 35/65 R33 introdotto nel 2021.

Uno dei principali punti di forza del nuovo pneumatico è l’aumento della capacità di carico, che arriva fino a 18,5 tonnellate, pari a un incremento del 23% rispetto alla generazione precedente. Un risultato che consente di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove macchine, spesso equipaggiate con benne più capienti, migliorando al contempo la trasmissione di coppia e quindi la produttività complessiva sul campo.

Per ottenere queste prestazioni, gli ingegneri Michelin hanno sviluppato una struttura innovativa, caratterizzata da blocchi di gomma curvilinei e distanziati. Questa soluzione riduce lo stress sulla superficie di contatto, migliora la protezione del pneumatico e contribuisce a una distribuzione più uniforme delle sollecitazioni. Battistrada e spalle sono stati ulteriormente rinforzati per garantire una trasmissione di coppia più efficace, anche nelle condizioni più impegnative.

La robustezza e la longevità restano elementi centrali del progetto MICHELIN XTRA POWER L5 26.5 R25**. Il disegno del battistrada, abbinato a una mescola di gomma specifica, assicura una maggiore resistenza su terreni abrasivi e facilita il movimento su superfici irregolari, come pietre e detriti. Questo approccio riduce il rischio di slittamento del tallone sul cerchio e contribuisce a prevenire un’usura precoce, aumentando la disponibilità operativa della macchina.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla ricostruibilità del pneumatico, una scelta progettuale che permette di estenderne il ciclo di vita e di abbattere i costi operativi nel lungo periodo, un aspetto sempre più rilevante per le aziende attive nei settori estrattivi e forestali.

Stabilità, comfort e sicurezza dell’operatore sono stati ulteriormente migliorati. Il nuovo MICHELIN XTRA POWER L5** 26.5 R25 può essere utilizzato fino a 7,5 bar, garantendo un incremento della stabilità della macchina del 20% e offrendo un comfort superiore anche durante i cicli di lavoro più intensi. L’introduzione di un’ulteriore tela metallica in sommità e di strati protettivi dedicati rende il pneumatico più resistente ai danneggiamenti, aumentando il livello di sicurezza in ambienti operativi complessi.

Con il lancio del MICHELIN XTRA POWER L5 26.5 R25**, Michelin rafforza la propria presenza nel segmento cave e miniere, proponendo una soluzione che unisce affidabilità, prestazioni elevate e sicurezza, in linea con l’evoluzione delle pale gommate moderne e con le esigenze di un settore che richiede efficienza, continuità operativa e protezione degli operatori.