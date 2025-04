Microids: Amerzone – The Explorer’s Legacy è disponibile

Esploratori, appassionati di avventure e videogiochi di tutto il mondo, preparatevi a tuffarvi in un capitolo indimenticabile della storia dei giochi. Il classico titolo di avventura Amerzone – The Explorer’s Legacy, creato dal celebre Benoît Sokal, è ora disponibile in un emozionante remake, offerto al pubblico da Microids in versioni per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco non solo promette di riportare in vita l’emozione e l’intensità del capolavoro originario, ma offre anche una speciale Digital Deluxe Edition. Gli appassionati possono gustarsi un’esperienza arricchita grazie alla demo gratuita, disponibile per console e PC, che permette di iniziare l’avventura nei panni di un intrepido giornalista. I progressi raggiunti nella demo verranno automaticamente trasferiti nel gioco completo, garantendo un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Un altro omaggio agli appassionati è l’edizione limitata per il 25° anniversario di Amerzone – The Explorer’s Legacy, che include un Media Book speciale. Questo Media Book celebra il genio creativo di Benoît Sokal nel 1999 e il contributo dei team di Microids Studio Paris nel 2025, i quali hanno dato nuova vita a un gioco di avventura punta e clicca che ha definito un’epoca.

Le principali caratteristiche del gioco includono un’esplorazione immersiva in un mondo antico e pieno di segreti, risoluzione di enigmi complessi e interazione con personaggi affascinanti e profondamente sviluppati. La difficoltà personalizzabile offre modalità diverse: “Adventure”, per sfidare gli avventurieri esperti con enigmi più difficili, e “Traveler”, per chi preferisce un’esperienza più rilassata e immersiva nel mondo di Amerzone.