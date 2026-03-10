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Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

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In occasione della Milano Design Week 2026, uno degli appuntamenti più attesi a livello internazionale per il mondo del progetto, Etereo torna sotto i riflettori con un percorso diffuso che unisce design, arte e sperimentazione materica. Il collettivo fondato da Mirko Sala Tenna e Stefania Digregorio presenta quattro collezioni inedite, sviluppate attraverso collaborazioni di respiro globale e distribuite in diversi luoghi simbolo della città.

Dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma così in un laboratorio creativo in cui il dialogo tra materia, memoria e visione contemporanea prende forma attraverso installazioni immersive e pezzi di collectible design pensati per ridefinire il concetto stesso di abitare.

Al centro della ricerca di Etereo emerge con forza un approccio bespoke, in cui ogni progetto è concepito come un unicum capace di fondere artigianalità, innovazione e identità. Non si tratta semplicemente di arredi, ma di vere e proprie esperienze sensoriali, in cui materiali come vetro, pietra, metallo e tessuti diventano linguaggio narrativo.

Il viaggio espositivo prende il via nel distretto 5VIE, dove la collezione Mo.du.lo reinterpreta l’estetica del design italiano degli anni Settanta attraverso l’uso del vetro fuso e geometrie essenziali. Qui la luce diventa protagonista, interagendo con superfici riflettenti e creando prospettive dinamiche e immersive che trasformano lo spazio in un racconto visivo in continua evoluzione.

Il percorso prosegue negli spazi del Nilufar Depot con Imago, una collezione che si colloca al confine tra arte e funzione. Il progetto si distingue per una forte componente scultorea, dove elementi come ceramica smaltata, legno, bronzo e velluto dialogano in un equilibrio sofisticato. Il risultato è un oggetto che supera la sua funzione quotidiana per diventare opera d’arte, capace di mutare percezione in base alla luce e al punto di osservazione.

Nel cuore di via Montenapoleone, all’interno di Casa Conte, prende forma Ophelia, una collezione ispirata alla natura che traduce linee organiche in strutture solide. Il tavolo e le sedute diventano una celebrazione del contrasto tra morbidezza e rigore, con materiali come quarzite, acciaio e pelle lavorati per esprimere un equilibrio tra forma e funzione.

Il percorso si conclude nello showroom Alimonti Milano con Medusa, una collezione che esplora il rapporto tra staticità e movimento. La pietra naturale viene trattata come un tessuto, dando vita a superfici scolpite che sembrano fluire nello spazio. La materia si trasforma in gesto, mentre il metallo dialoga con le venature naturali creando un effetto visivo di grande impatto scenografico.

A rendere ancora più innovativa l’esperienza è la collaborazione con Microlino, microcar elettrica e simbolo del nuovo design urbano. Pensata per una mobilità sostenibile e compatta, rappresenta un perfetto ponte tra estetica e funzionalità, accompagnando i visitatori lungo un itinerario urbano che connette le diverse installazioni.

Con una velocità massima di 90 km/h, dimensioni compatte e una produzione interamente Made in Italy, Microlino incarna una nuova idea di mobilità: più sostenibile, accessibile e perfettamente integrata nel contesto urbano contemporaneo.

L’intero progetto firmato Etereo si configura così come un itinerario esperienziale nel design, in cui ogni tappa rappresenta una diversa interpretazione della materia e dello spazio. Milano diventa il palcoscenico di una visione che supera i confini tradizionali del design, trasformando ogni installazione in un punto di connessione tra culture, tecniche e sensibilità diverse.

In un contesto sempre più orientato alla contaminazione tra discipline, Etereo si afferma come una delle realtà più interessanti del panorama internazionale, capace di raccontare il design non solo come funzione, ma come linguaggio universale che unisce estetica, innovazione e vita quotidiana.

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