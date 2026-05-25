La Milanesiana 2026 celebra Umberto Eco e Milo Manara: arte e musica alla Reggia di Venaria

La 27esima edizione de La Milanesiana si apre con un doppio tributo ad Umberto Eco e Milo Manara, ospitando presso la Reggia di Venaria a Venaria Reale, Torino, la mostra "MILO MANARA. IL NOME DELLA ROSA DI UMBERTO ECO" dal 3 giugno al 13 settembre. Un appuntamento culturale di rilievo che unisce letteratura, arte e musica in un evento che celebra i 45 anni dal celebre romanzo "Il nome della rosa" e contemporaneamente gli 80 anni dell'artista Milo Manara.



La mostra, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, presenta 14 tavole originali in grande formato tratte dalla graphic novel in due volumi di Manara, pubblicata da Oblomov Edizioni, che ripercorre e reinterpreta visivamente il capolavoro di Eco. L'esposizione si è già distinta per il successo riscosso ad Ascoli Piceno e Milano e giunge ora alla Reggia di Venaria, uno degli scenari più suggestivi del patrimonio sabaudo.



L'inaugurazione della mostra avverrà il 3 giugno alle ore 19.00 con la presenza di Milo Manara, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose e Chiara Teolato. L'evento è accessibile gratuitamente su prenotazione e la mostra rimarrà visitabile fino al 13 settembre, con aperture dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00 e nei weekend e festivi fino alle 18.30.



In serata, alle 21.00 nella Cappella di Sant'Uberto, è in programma "IL NOME DELLA ROSA. VOLANO LE CANZONI": un incontro-dialogo tra Milo Manara, Nicola Piovani e Mario Andreose. Nicola Piovani, Premio Oscar nel 1999 e protagonista dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, offrirà anche un intervento musicale al pianoforte, alternando aneddoti e brani del suo ampio repertorio. L'evento vedrà anche la partecipazione di Stefano Eco, Presidente della Fondazione Umberto Eco, il cui contributo sottolinea il valore istituzionale della serata.



"Il nome della Rosa in mostra è opera di Milo Manara, che sale sulla scala del sontuoso castello edificato da Umberto Eco, poi getta la scala e inizia, libero, una reinvenzione del romanzo, con la forza di un tratto che trasporta il Nome della Rosa in una nuova dimensione. Manara ha ricreato, non adattato. Fa arte", ha dichiarato Elisabetta Sgarbi.



Il tema cardine di questa nuova edizione de La Milanesiana, "Il desiderio e la legge", accompagna i tanti eventi sparsi in 18 città italiane per oltre 60 appuntamenti, nel consueto intreccio interdisciplinare di letteratura, musica, teatro, filosofia, economia, scienza, arte e fumetto.



La mostra su Manara e Eco rappresenta uno degli appuntamenti di punta, offrendo al pubblico la possibilità di rivisitare un capolavoro della narrativa mondiale tramite lo sguardo visionario di Manara, dove la complessità medioevale si trasforma in immagini suggestive e potenti. Un viaggio tra desiderio e regola, sogno ed eredità culturale, che rinnova la vocazione della manifestazione ideata da Elisabetta Sgarbi: uno spazio vivo per la riflessione, lo scambio e l'innovazione artistica.