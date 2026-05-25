Max Pezzali direttore speciale per un numero unico di Topolino: fumetto e musica si incontrano

Max Pezzali guida Topolino 3680 come direttore d'eccezione. L'artista porta la sua visione pop e musicale in storie inedite, tra citazioni anni '90 e Disney.

Per la prima volta nella storia di Topolino, un'icona della musica pop italiana prende le redini del celebre settimanale a fumetti. Il nuovo numero, Topolino 3680, vede Max Pezzali vestire i panni di direttore per una settimana, firmando un numero interamente ispirato al suo immaginario, ricco di riferimenti agli anni '90 e alla cultura pop.

Pezzali non si limita al ruolo organizzativo: è protagonista anche sulla copertina da collezione disegnata da Alessandro Perina e nella storia Paperino e il suono del tempo, scritta da Tito Faraci. Qui l'artista compare in una inedita versione paperizzata, celebrando così l'incontro tra i grandi tormentoni della musica e i personaggi Disney amati da generazioni.

Ed eccomi qua al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e poter prendere qualunque cosa. Alla consegna delle chiavi del regno ho sentito salire una grande responsabilità. Topolino è una delle realtà più autorevoli dal punto di vista non solo della qualità delle storie, del fumetto in sé, ma anche del significato sociologico che c'è dietro a ogni vignetta, a ogni singolo personaggio. Quando Alex Bertani mi ha proposto un passaggio di consegna, ho iniziato a pensare a come far sì che questo numero potesse essere conforme al livello di una pubblicazione così alta, ma allo stesso tempo contenere elementi che raccontassero la mia storia, in armonia con il mondo di Topolino, racconta Max Pezzali.

Il numero speciale parte proprio con Paperino e il suono del tempo, ma il viaggio pop prosegue con quattro storie autoconclusive - L'ispirazione arriva quando meno te l'aspetti - Nord, Sud, Ovest ed Est - di Claudio Sciarrone, tutte con Max in versione papero. Seguono altri racconti ispirati alle sue passioni e al suo universo creativo: Chilometri di lettere, Manetta e la squadra che vince sempre, Il paperotto che leggeva Rider Duck, Paperino e la lunga giornata dell'eroe e Vecchia storia, stessi amici, firmate da una squadra di autori Disney.

Questo numero di Topolino è una vera chicca, un esperimento mai fatto prima. Un concept comics costruito sulla falsariga di un concept album, in cui ogni storia rap presenterà una specie di traccia e dove ogni pagina contribuirà a un racconto più grande sorprendente e corale. Storie diverse ed eterogenee accomunate da uno stesso filo conduttore (o colonna sonora se preferite). Un test insolito. Talmente personale che dopo 400 numeri ininterrotti ho deciso, per una settimana, di alzarmi dalla sedia di direttore e di godermi Topolino dalla poltrona! La lascerò a Max Pezzali, direttore d'eccezione, che ha portato in redazione tanta energia e un'idea precisa di narrazione, ha commentato Alex Bertani, Direttore di Topolino.

Ogni storia nasce da idee, passioni e tematiche care a Max Pezzali, sviluppate dai migliori autori Disney. La collaborazione tra Pezzali e Tito Faraci, amici fin dai tempi dell'università, aggiunge ulteriore curiosità a questa edizione unica, che si trasforma così in un vero concept comics dove musica e fumetto danno vita a un racconto corale e coinvolgente.

Il viaggio di Pezzali inizia dalla copertina illustrata da Perina e accompagna il lettore in una Topolinia attraversata da colonne sonore, citazioni e ricordi. Un'occasione speciale per ritrovare lo stile e il linguaggio del cantante degli 883 reinterpretati nell'universo Disney, dove certe storie, come certe canzoni, continuano a vivere e a emozionare senza tempo.