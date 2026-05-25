LAZIOSound 2026, le finali si accendono: a Viterbo la categoria Classica con ospite Alessandro Simoni

Le finali di LAZIOSound 2026 proseguono con un appuntamento imperdibile dedicato alla musica classica, in programma mercoledì 27 maggio al Teatro dell'Unione di Viterbo. Sul palco, a partire dalle 21:00, si sfideranno cinque giovani artisti selezionati tra ben 720 candidature per conquistare il primo posto nella categoria Classica. Ospite speciale della serata Alessandro Simoni, trionfatore della scorsa edizione.

Il Rem Duo, composto da pianista e violinista, promette di emozionare il pubblico con un'inedita sintonia, mentre Paolo Navarra, virtuoso del pianoforte premiato in vari concorsi, punta tutto sulla sua intensità interpretativa. Il Duo Rugani-Sabatini, anch'esso formato da pianoforte e violino, esplora un repertorio che abbraccia secoli di grande musica. Emanuele Schillaci offrirà le sue composizioni in equilibrio tra classica, jazz e influenze brasiliane. Chiude la rosa dei finalisti Lucia Paradiso, pianista italiana specializzata anche nella musica da camera, che si è affermata come solista e con prestigiose orchestre.

I cinque finalisti sono stati scelti grazie a un processo di selezione che ha coinvolto il voto online e una giuria di qualità composta da personalità del mondo musicale come Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.

Il vincitore sarà deciso da una giuria d'eccezione presente in sala: Paolo Vita, Domenico Turi e lo special guest Alessandro Simoni, che concluderà la serata con la sua esibizione. La finale si preannuncia come una serata dalle armonie sorprendenti, dove la tradizione incontra la creatività contemporanea e rappresenta un'importante opportunità di visibilità per i giovani musicisti emergenti del Lazio.

LAZIOSound 2026 proseguirà con la finale Jazz l'11 giugno al Teatro Comunale, con la speciale partecipazione di Stefano Di Battista, e con la finale Interpreti il 15 giugno al WeGil di Roma, dove sarà ospite la cantante Alexia. La finalissima, prevista il 15 luglio presso il Castello di Santa Severa, incoronerà il vincitore assoluto della manifestazione.

Ai sei vincitori di categoria verrà data l'opportunità di esibirsi in importanti eventi regionali e nazionali, incluso l'evento LAZIOSound durante la settimana del Festival di Sanremo 2027. In palio anche la realizzazione e promozione di un singolo e un videoclip, consulenze, distribuzione digitale e la partecipazione gratuita a LAZIOSound CAMPUS, il corso formativo dedicato ai meccanismi del mercato musicale.

Quest'anno, inoltre, al vincitore sarà garantita la partecipazione di diritto come concorrente al San Marino Song Contest, trasmesso sulle reti Rai e parallelo a Sanremo, ampliando così ulteriormente le prospettive per il talento musicale emergente della Regione Lazio.