MINI Countryman Untamed Edition: il SUV compatto si fa ancora più avventuroso

MINI amplia la sua gamma con la nuova Countryman Untamed Edition, una versione pensata per chi vuole andare oltre l'asfalto. Concepite per le avventure outdoor, le nuove varianti del SUV compatto britannico si distinguono per maggior altezza da terra, pneumatici all-terrain sviluppati appositamente, trazione integrale intelligente ALL4 e una dotazione esclusiva che ne enfatizza robustezza e spirito d'esplorazione.

In alcuni mercati viene introdotto un assetto rialzato fino a 19 millimetri, abbinato a pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus montati su cerchi in lega da 19 pollici con design specifico Untamed Edition. I rivestimenti protettivi testurizzati su passaruota, minigonne e Power Dome sottolineano ulteriormente il carattere offroad, mentre nuovi elementi di protezione sottoscocca in Dark Steel e il logo Untamed specifico sul montante C completano le novità estetiche. MINI propone inoltre un pacchetto outdoor che comprende una tenda da tetto realizzata insieme ad AUTOHOME e una speciale collezione camping firmata HELINOX, che include sedute e tavolini dal design coordinato, leggeri e facilmente trasportabili.

La Untamed Edition nasce per chi cerca un'auto polivalente, capace di affrontare la quotidianità cittadina ma anche le fughe improvvisate verso la natura. "Oggi i nostri clienti desiderano un veicolo che li supporti sia nella vita di tutti i giorni sia nelle fughe improvvisate e nei viaggi più lunghi. È proprio questo che ci ha ispirato per la Untamed Edition. Coniuga l'inconfondibile piacere di guida MINI con una libertà ancora maggiore di esplorare nuovi luoghi e scoprire di più lungo il percorso", racconta Jean-Philippe Parain, responsabile del marchio MINI.

In base al mercato, la Untamed Edition sarà disponibile alla lancio nelle versioni del Countryman C, D, S ALL4, oltre che nei modelli 100% elettrici Countryman E e SE ALL4. Negli Stati Uniti e in Canada tutte le varianti beneficiano di assetto rialzato, mentre in Europa questa soluzione è prevista esclusivamente sulle versioni elettriche. In Nord America i pneumatici all terrain sono forniti di serie, in Europa come optional, mentre altrove potranno essere richiesti come accessorio post vendita. L'ABS, il controllo della stabilità DSC e lo sterzo sono stati appositamente tarati per il nuovo set-up e la trazione integrale garantisce controllo in ogni situazione.

La Countryman Untamed Edition può trainare fino a 2.000 chilogrammi, mentre il tetto può sostenere 75 kg in marcia e fino a 300 kg da ferma, ideali per l'utilizzo della tenda AUTOHOME, che si apre in pochi secondi grazie ai pistoni a gas. Questa soluzione, realizzata artigianalmente in Italia con materiali resistenti alle intemperie e vetroresina rinforzata, offre aperture panoramiche e un interno studiato per massima praticità nelle avventure outdoor.

Il design esterno si fa più marcato grazie a una nuova calandra dal disegno verticale, inserti inediti che accentuano l'impostazione rialzata e dettagli cromatici Dark Steel che rendono la vettura ancora più robusta e premium. Gli archi ruota, le minigonne e il Power Dome sfoggiano pellicole protettive in nero opaco, mentre il nuovo diffusore posteriore sagomato richiama la funzionalità tipica del fuoristrada. I cerchi in lega ispirati alle classiche ruote in acciaio da offroad sfoggiano la scritta MINI al centro, anch'essa in Dark Steel.

Gli esclusivi colori esterni Hideaway Grey, Nomad Blue e Frozen Nomad Blue si ispirano a tonnalità naturali e minerali; quest'ultimo introduce il primo effetto opaco nella storia MINI di serie. Disponibili anche Nanuq White e Midnight Black, mentre il tetto può essere bianco lucido o nero. Tutti i dettagli, dagli stemmi alle scritte Countryman fino agli inserti protettivi, seguono il concept outdoor grazie alla finitura metallica Dark Steel e al logo Untamed con motivo montano sul montante C.

L'abitacolo richiama attrezzature da outdoor moderne e prodotti funzionali sia nei colori sia nei materiali. I sedili sportivi Vescin Nightshade Blue con rivestimenti traforati si combinano con superfici in maglia ispirate alle formazioni rocciose, mentre cuciture e profili Cornflower Blue aggiungono tocchi vivaci. Il logo Untamed con panorama montano è integrato nei sedili, proseguendo con inserti in maglia bicolore Millennial Melange su plancia e portiere che conferiscono una sensazione sofisticata e premium. Tutti gli accenti interni passano dalla classica tinta Vibrant Silver alla Dark Steel, con ulteriori richiami Cornflower Blue su volante e altri dettagli. Il nuovo vano centrale è stato studiato per risultare più robusto, con cinghie elastiche che si ispirano alle attrezzature da escursionismo.

Tappetini in gomma e protezione per il bagagliaio con pattern tridimensionale effetto roccia incrementano la praticità quotidiana, conferendo coerenza allo stile avventuroso dell'edizione.

"La Untamed Edition mette in risalto qualità che già fanno parte del DNA di MINI Countryman: robustezza, versatilità e spirito di esplorazione. Il nostro obiettivo era sottolineare queste caratteristiche attraverso colori, materiali e dettagli selezionati, mantenendo fede all'inconfondibile carattere MINI", spiega Holger Hampf, responsabile MINI Design.

La produzione della MINI Countryman Untamed Edition partirà a novembre 2026 presso il BMW Group Plant Leipzig, per arrivare sul mercato nei primi mesi del 2027.