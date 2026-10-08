MINI debutta alla Rebelle Rally con la nuova Countryman Untamed Edition

MINI apre un nuovo capitolo nella sua storica tradizione nel motorsport entrando per la prima volta nella Rebelle Rally, la celebre competizione di fuoristrada femminile riservata a veicoli di serie. L'avvio ufficiale ha avuto luogo al Las Vegas Motor Speedway l'8 ottobre, segnando il debutto assoluto della MINI Countryman Untamed Edition, il nuovo modello con un'anima orientata all'avventura.

L'edizione Untamed della MINI Countryman sarà protagonista di una vera prova di resistenza: percorrerà oltre 1.500 miglia (circa 2.400 chilometri) su percorsi impervi attraverso Nevada, California e Utah. Questo rally rappresenta un vero banco di prova in condizioni reali per la vettura, con lo scopo di dimostrare la versatilità e la capacità di esplorare anche oltre l'asfalto della nuova nata in casa MINI.

La squadra MINI nella Rebelle Rally è composta dall'esperta pilota Felicia Killman e dalla navigatrice Erika Ferrer. Killman, veterana dei rally e grande appassionata del marchio, partecipa regolarmente ad eventi organizzati dall'American Rally Association e vanta una lunga esperienza alla guida e come navigatrice di vetture da gara, incluse MINI appositamente preparate. Erika Ferrer, responsabile del team di Corporate Communications del BMW Group in Messico, ha iniziato la carriera nel motorsport gestendo squadre di campionati rally per poi conquistare tre titoli regionali consecutivi come copilota in Messico e prendere parte a competizioni al fianco del campione Benito Guerra.

Insieme, Killman e Ferrer uniscono competenze complementari nella guida off-road e nella navigazione, fondamentali in una gara unica nel suo genere che vieta l'uso del GPS: solo cartine, bussola, road book e spirito di squadra. Il loro allenamento è stato intensivo, con lunghe sessioni su sabbia, rocce e superfici difficili, per affinare la lettura del territorio e la capacità di prendere decisioni rapide sotto pressione.

"Essere parte della prima Rebelle Rally di MINI è un'opportunità incredibile, e ora che siamo alla linea di partenza l'entusiasmo è palpabile," ha dichiarato Felicia Killman, pilota del team. "Ci siamo preparate sia per il terreno che per la navigazione, pronte ad affrontare tutte le sfide che il rally ci presenterà. Io ed Erika siamo consapevoli che non mancheranno gli ostacoli, ma è proprio questo a rendere l'esperienza così affascinante. Siamo pronti a mettere alla prova la nuova MINI Countryman Untamed Edition e a vedere dove ci porterà questa avventura."

"La Rebelle Rally è tanto una prova di giudizio e lavoro di squadra quanto di veicolo", aggiunge Erika Ferrer, navigatrice del team MINI. "Ogni decisione è cruciale, dalla scelta della traiettoria giusta al mantenere il percorso quando il terreno è molto diverso dalla mappa. Con Felicia abbiamo costruito un vero affiatamento, e ora sono emozionata di mettere in pratica tutto il nostro allenamento quando il rally sarà in pieno svolgimento."

Per affrontare al meglio il percorso, una squadra di ingegneri BMW Group ha lavorato sull'allestimento della MINI Countryman Untamed Edition adattandola alle dure condizioni del rally. Oltre al lavoro interno, sono stati coinvolti partner tecnici e specializzati come Thule, DealerTire, Pelican Cases, Morimoto Lighting, Heinlein Racing Development, Peak Design e GoPro, per dotare l'auto di tutto il necessario sia in termini di protezione sia di equipaggiamento.

La partecipazione di MINI alla Rebelle Rally arricchisce una tradizione leggendaria nel mondo dei rally. La casa di Oxford ha conquistato imprese storiche con le vittorie della Mini Cooper S al Rally di Monte Carlo nel 1964, 1965 e 1967, dimostrando come compattezza, agilità e soluzioni tecniche innovative possano avere la meglio su avversarie molto più potenti. Negli anni più recenti MINI ha brillato anche alla Dakar, confermando la propria vocazione a sfide estreme.

Con la messa in strada della Countryman Untamed Edition direttamente in una delle prove più dure dell'off-road, MINI ribadisce la volontà di sfidare i limiti e rendere l'avventura accessibile a una nuova generazione di automobilisti. Gli appassionati potranno seguire passo dopo passo l'impresa attraverso aggiornamenti, tracking live e contenuti sui canali digitali della Rebelle Rally.