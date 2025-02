Monopoly e Pokémon: la fusione perfetta per un boardgame senza tempo

Il Monopoly sta per compiere novant’anni, ma il suo successo non conosce età. Con oltre 500 versioni su licenza, il gioco da tavolo più venduto di sempre ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il fascino che lo ha reso un classico intramontabile. Allo stesso modo, il fenomeno Pokémon, nato il 27 febbraio di 29 anni fa, ha conquistato il mondo intero, diventando un’icona culturale attraverso videogiochi, carte collezionabili, film e molto altro. Ora, questi due giganti dell’intrattenimento si uniscono in una collaborazione che farà impazzire i fan: Monopoly: Pokémon Edition.

Monopoly: Pokémon Edition è un’edizione speciale che trasforma il classico gioco in un’avventura ispirata ai più recenti capitoli della saga: Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I giocatori potranno scegliere come pedina uno tra gli adorabili Pikachu, Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, per poi avventurarsi nella vibrante regione di Paldea. Al posto delle classiche Proprietà Immobiliari, i giocatori dovranno esplorare foreste ombrose, montagne innevate e vivaci metropoli, catturando fino a 48 diverse specie di Pokémon selvatici.

Il cuore del gioco resta fedele al Monopoly originale, ma con delle innovazioni che lo rendono ancora più entusiasmante. Le Pokéball prendono il posto delle classiche banconote, diventando la moneta di scambio dell’edizione speciale. La vittoria non si ottiene accumulando ricchezze, ma catturando otto diversi tipi di Pokémon tra Fuoco, Acqua, Erba, Elettro, Ghiaccio, Psico, Roccia e Lotta, oppure rimanendo l’ultimo allenatore con delle Pokéball nel proprio inventario.

A rendere il gameplay ancora più dinamico ci pensano le Carte Sfida e Avventura, che sostituiscono gli Imprevisti e le Probabilità, permettendo di catturare nuovi Pokémon, innescare battaglie e molto altro. Un’altra novità appassionante è l’introduzione delle lotte, che consentono ai giocatori di sfidarsi e conquistare i territori avversari, aggiungendo una dimensione strategica e adrenalina extra alle partite.

Con Monopoly: Pokémon Edition, due icone della cultura pop si fondono in un’esperienza di gioco unica, che celebra sia il fascino intramontabile del Monopoly sia l’universo straordinario dei Pokémon. Un’idea perfetta per festeggiare il Pokémon Day, mettendo alla prova le proprie abilità di allenatore e sfidando amici e familiari a diventare i migliori allenatori in circolazione!