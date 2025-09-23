Connect with us

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motorola ha annunciato che Achille Lauro, artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, sarà il nuovo Brand Ambassador per l’Italia. Questa partnership sigilla l’unione tra un brand, riferimento nell’’innovazione tecnologica, e un simbolo di rottura e creatività, scegliendo l’artista che ha ridefinito i canoni della scena musicale italiana. La collaborazione prenderà vita attraverso una campagna digitale esclusiva, disponibile da oggi, in cui Achille Lauro è protagonista insieme alla famiglia di dispositivi Motorola edge, in particolare il nuovo motorola edge 60 neo.

La collaborazione con Achille Lauro segna un momento cruciale nel percorso di Motorola nel mondo della musica. Questo sodalizio rafforza l’impegno del brand nel sostenere l’espressione creativa e nel dialogare con le nuove generazioni, confermando la musica come linguaggio universale per ispirare e coinvolgere.

L’artista, infatti, incarna perfettamente lo spirito di Motorola. Nel suo percorso, Achille Lauro ha saputo costantemente innovare, sorprendere e conquistare un pubblico sempre più vasto, distinguendosi per uno stile inconfondibile e una qualità artistica mai in discussione. La sua scelta come volto del brand rappresenta la naturale evoluzione dell’impegno nel settore musicale da parte di Motorola, che proprio come Achille Lauro, si rivolge a chi desidera distinguersi, esprimere la propria individualità, tracciare il proprio percorso e seguirlo con dedizione, audacia e un tocco di classe.

“Ho sempre creduto che lo stile non sia solo apparenza, ma un vero atto di libertà, il modo in cui scegliamo di raccontarci e di lasciare un segno” ha dichiarato Achille Lauro“Collaborare con Motorola significa portare questa visione – che ho sempre voluto rappresentare attraverso la mia musica e la mia creatività – anche nel mondo della tecnologia: rompere gli schemi, elevarsi, raccontarsi senza filtri. Serve qualcosa che ci rappresenti, che amplifichi la nostra voce, che ci accompagni nei percorsi più intimi e creativi. Questa campagna si rivolge a una generazione che non ha paura di mostrare chi è e che cerca nella tecnologia un’estensione del proprio modo di essere. È un invito a salire, a guardare avanti, con coraggio e consapevolezza.”

Il video della campagna digitale, con creatività a cura di EY Studio+, cattura l’essenza di questa partnership. Al centro della campagna, un concept visivo potente e metaforico: un ascensore che, piano dopo piano, accompagna Achille Lauro con i device della famiglia Motorola edge in un viaggio ascensionale. Non un semplice spostamento fisico, ma un percorso personale che simboleggia la capacità di elevarsi al di sopra del “rumore di fondo”, di superare le convenzioni e di esprimersi con determinazione, passione e stile. Mentre l’ascensore lo conduce verso il luogo dove queste attitudini prendono vita, una domanda finale diretta invita tutti a sfidare lo status quo, a essere autentici e a lasciare il proprio segno, ispirando un’intera generazione a fare lo stesso: “E tu che fai, sali?”.

Il device su cui si focalizza la campagna è il motorola edge 60 neo, e incarna perfettamente la filosofia del brand e della partnership: progettato per chi non si accontenta, offre un connubio perfetto tra tecnologia all’avanguardia, design raffinato e l’utilizzo di materiali premium. La campagna con Achille Lauro metterà in risalto come la famiglia edge sia lo strumento ideale per esprimere la propria creatività e vivere le proprie passioni senza limiti.

La campagna sarà on air a partire da oggi, 23 settembre 2025, su tutti i principali canali digitali e social del brand.

