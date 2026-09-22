Anker lancia AeroClip 2 e Space 2 Pro: audio intelligente e chiarezza vocale al top

Anker amplia il proprio catalogo audio presentando AeroClip 2 e Space 2 Pro, due nuove soluzioni pensate per soddisfare esigenze di ascolto diverse e offrire la massima chiarezza nelle chiamate. Entrambi i dispositivi debuttano sul mercato italiano integrando il chip AI Thus, progettato per ottimizzare l'intelligibilità vocale anche in ambienti particolarmente rumorosi.



AeroClip 2 si distingue per il design open-ear clip-on, ideale per chi desidera restare in contatto con l'ambiente circostante durante musica, podcast o call. Il sistema GoldenFit, sviluppato su oltre duemila profili auricolari reali, assicura un adattamento confortevole al 99% degli utenti, anche durante un utilizzo prolungato. La certificazione IP57 rende il modello adatto anche ad attività sportive e all'aperto.



Sul fronte tecnologico, AeroClip 2 integra driver da 12 mm, codec LDAC e la tecnologia HearID, in grado di creare un profilo audio personalizzato basato sulle caratteristiche dell'udito individuale. Diverse funzioni AI arricchiscono l'esperienza, tra cui traduzione in tempo reale, registrazione vocale tramite app e modalità Nap con rumore bianco per momenti di relax.



La chiarezza nelle chiamate è uno dei punti di forza, grazie al sistema a quattro microfoni MEMS e sensori VPU a conduzione ossea, che consentono di isolare la voce anche oltre gli 80 dB di rumore di fondo. La funzione WhisperMode permette conversazioni chiare anche a bassa voce. L'autonomia raggiunge le 32 ore di ascolto e le 20 ore di chiamate complessive con la custodia, e la ricarica rapida offre fino a 4 ore di utilizzo in soli 10 minuti.



Space 2 Pro si rivolge a chi desidera un'esperienza immersiva e personale: le cuffie over-ear puntano su comfort, cancellazione attiva del rumore adattiva e qualità sonora premium. I driver da 35 mm, abbinati a LDAC e alla nuova versione di HearID, offrono un audio dettagliato per musica, viaggi e concentrazione. Il sistema ANC adattivo 3.0 utilizza otto microfoni e analizza oltre 384.000 segnali ogni secondo, adattandosi automaticamente al contesto.



I padiglioni in pelle proteica e memory foam garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe, mentre i sensori gestiscono in automatico la riproduzione, e la funzione multipoint consente la connessione a due dispositivi contemporaneamente. I comandi vocali gestiti direttamente sul dispositivo, senza passaggio tramite cloud, semplificano l'utilizzo.



Space 2 Pro è candidato al Guinness World Records nella categoria relativa alla migliore chiarezza audio nelle chiamate per cuffie over-ear. Anche questo modello integra un sistema avanzato con sei microfoni e AI, pensato per isolare e mettere sempre in primo piano la voce anche nei contesti più complessi.



L'autonomia è un ulteriore punto di forza: fino a 60 ore di riproduzione senza ANC, 30 ore con ANC attivo e ricarica rapida che garantisce otto ore in soli cinque minuti di collegamento.



Entrambi i prodotti saranno disponibili in Italia dal 22 settembre: AeroClip 2 a 179,99 euro e Space 2 Pro a 199,99 euro.