Varano ricorda Andrea de Adamich a un anno dalla scomparsa: auto storiche e omaggi

Sul Circuito di Varano de' Melegari, ASI e Scuderia de Adamich commemorano Andrea de Adamich a un anno dalla scomparsa con talk, auto storiche e piloti.

Un tributo sentito ha avuto luogo al Circuito di Varano de' Melegari per ricordare Andrea de Adamich, ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 novembre 2025 a Parma all'età di 84 anni.

L'evento "ASI in Pista" ha rappresentato il cuore di questa commemorazione, riunendo figure chiave dell'automobilismo e della storia sportiva italiana. Il talk d'apertura, condotto da Guido Schittone, collega di Andrea de Adamich nella storica trasmissione Grand Prix, ha visto la partecipazione di numerosi amici, colleghi e protagonisti dell'automobilismo che hanno condiviso momenti salienti della loro carriera con il pilota e imprenditore.

Tra i relatori presenti: Sofia Spanou de Adamich, moglie di Andrea e Presidente di Scuderia de Adamich, Alberto Scuro, Presidente ASI e FIVA, i piloti Nicola Larini, Piero Liatti e Fabio Mancini, l'avvocato Paolo Scortichini in rappresentanza di Maserati, Luca Budel della redazione Motori Mediaset, Claudia Peroni della redazione Grand Prix e Alessandro Meggi, Direttore del Circuito di Varano.

Alberto Scuro ha sottolineato il legame con Andrea de Adamich, basato sulla comune passione per le auto classiche. Ha ricordato la profonda competenza di de Adamich e il suo ruolo di grande collezionista di auto e moto, soprattutto italiane. Scuro ha sottolineato anche una rara coincidenza storica: il 2026 segna il 60° anniversario di ASI e FIVA, fondate nel 1966, lo stesso anno in cui de Adamich si laureò Campione Europeo Turismo.

Dopo il talk, ASI ha organizzato una suggestiva parata ufficiale, con una sessione di pista riservata alla Scuderia de Adamich. In pista sono sfilate vetture iconiche della collezione privata come Alfa Romeo 2.600, Alfa Romeo Giulia GTA, Alfa Romeo RZ, Ferrari 575 Maranello, Maserati Sebring e Triumph TR3, con la quale Andrea de Adamich disputò la sua prima gara.

Nel paddock sono stati esposti alcuni dei modelli Alfa Romeo più rappresentativi utilizzati dal Centro Internazionale di Guida Sicura: Alfa Romeo 75 3.0, Alfa Romeo SZ, Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 4C e Alfa Romeo 156 GTA SW. Altri oggetti di memorabilia appartenuti a de Adamich hanno arricchito la lounge della Scuderia.

"Sono molto contenta che ASI abbia voluto ricordare a Varano, sede di Scuderia de Adamich, mio marito Andrea ad un anno dalla scomparsa. Una commemorazione importante, che rende il giusto tributo alla sua carriera sportiva, giornalistica e imprenditoriale. Andrea è passato dalla guida di un'auto da corsa, alla guida di un'azienda che ha promosso la cultura della guida sicura in ambito internazionale, tanto da essere nominato Commendatore della Repubblica Italiana" ha dichiarato Sofia Spanou de Adamich.

"La pista è sempre una grande attrattiva per gli appassionati - ha sottolineato Alberto Scuro, Presidente ASI e FIVA - e la formula del track day, senza velleità agonistiche, riesce a soddisfare tutte le esigenze, in primis quella di guidare la propria auto storica in sicurezza. Siamo molto felici che Dallara e Scuderia de Adamich abbiano aderito al programma per arricchire la manifestazione e per dare ancora più significato al tributo dedicato all'amico Andrea de Adamich nel 60° Anniversario ASI e FIVA".

L'evento ha saputo coniugare la passione per le auto storiche al ricordo di una figura che ha segnato profondamente il mondo dell'automobilismo italiano, celebrando valori sportivi, imprenditoriali e culturali.