NIKON lancia il primo obiettivo progettato per le riprese video

Nital ha annunciato con entusiasmo il lancio del primo obiettivo Nikon Z full-frame progettato appositamente per il videomaking. Il nuovo NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ rappresenta una soluzione innovativa per i videomaker indipendenti e le piccole troupe, offrendo la possibilità di registrare video in alta definizione 8K direttamente dalla fotocamera, garantendo al contempo una maneggevolezza eccezionale per le riprese a mano libera.

L’obiettivo, dal peso di soli 1.210g comprensivo di collare per treppiedi, introduce un sistema di zoom motorizzato servoassistito, progettato per una versatilità senza pari. Questo lo rende perfetto per essere utilizzato sia con un gimbal sia a mano libera, offrendo un equilibrio ottimale e un’affidabilità superiore.

La progettazione ottica avanzata garantisce riprese video 8K di altissima qualità, con una notevole flessibilità in post-produzione per il ritaglio “crop” e l’output in 4K. Il vetro ottico Nikon e i trattamenti coating ad alte prestazioni assicurano immagini straordinariamente nitide in ogni condizione di illuminazione, sia in esterni con luce solare intensa sia in ambienti di studio.

Un dettaglio distintivo di questo obiettivo è l’anello giallo che ne sottolinea la vocazione al videomaking. Il design è compatibile con accessori professionali come matte box e sistemi follow focus, ampliando così le possibilità creative per i filmmaker.

Tra le caratteristiche di spicco si trova la funzione ease-in/ease-out, che elimina la necessità di unità zoom motorizzate esterne. Gli utenti possono scegliere tra 11 livelli di velocità da assegnare alla leva dello zoom per ottenere la massima personalizzazione nelle riprese. Inoltre, la registrazione e il richiamo della posizione permettono un preciso reinquadramento tra le scene, mentre la messa a fuoco manuale lineare garantisce risultati affidabili e ripetibili.

Per un controllo ancora maggiore, la direzione delle ghiere di zoom e messa a fuoco può essere invertita in base alle preferenze dell’operatore. L’obiettivo è inoltre sigillato contro polvere e umidità, rendendolo affidabile anche nelle condizioni più difficili. Grazie alla possibilità di controllo remoto, il NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ si presenta come un’opzione altamente performante per i professionisti del videomaking.

Con questa nuova proposta, Nikon conferma il suo impegno nel fornire strumenti sempre più sofisticati per la produzione cinematografica, ampliando le possibilità creative per i videomaker che utilizzano le fotocamere full-frame Z9 e Z8.