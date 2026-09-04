Marelli e Microchip presentano una soluzione open standard per display SDV

Marelli e Microchip lanciano una tecnologia per trasmissione grafica e video su display automotive, ottimizzando costi e flessibilità.

Marelli e Microchip Technology hanno annunciato una nuova soluzione innovativa di connettività che promette di rivoluzionare il mondo dei veicoli definibili tramite software (Software-Defined Vehicle, SDV). La tecnologia consente la trasmissione diretta di grafica e video dal computer centrale del veicolo ai display interni, utilizzando la connettività ASA Motion Link (ASA-ML), uno standard aperto sviluppato specificamente per il settore automotive.

L'introduzione di questa soluzione rappresenta un passo avanti fondamentale verso una maggiore semplificazione delle architetture dei display di bordo. I produttori di auto possono così ottimizzare i costi di sistema, aumentare la flessibilità nelle strategie di approvvigionamento delle componenti digitali e, soprattutto, favorire la transizione globale verso veicoli sempre più controllati e aggiornabili tramite software.

Il dimostratore sviluppato dalle due aziende mette in evidenza come la piattaforma permetta non solo di ridurre la complessità dei cablaggi e delle interfacce interne, ma anche di garantire la compatibilità con diversi fornitori e tecnologie. La scelta di utilizzare uno standard aperto, come l'ASA Motion Link, mira infatti a ridurre il rischio di lock-in tecnologico, offrendo ai costruttori automobilistici nuove opportunità di differenziazione e ottimizzazione.

La collaborazione tra Marelli e Microchip testimonia l'impegno delle aziende nell'offrire soluzioni avanzate che rispondano alle nuove sfide della mobilità intelligente, dove la digitalizzazione dei servizi e la centralità del software rappresentano i veri motori dell'innovazione. Grazie a questa soluzione, il passaggio verso una gestione centralizzata dei display nei veicoli di nuova generazione diventa più accessibile e vantaggioso per l'intero ecosistema automotive.