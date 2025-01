Nintendo presenta Nintendo Switch 2: la console di nuova generazione in arrivo nel 2025

Nintendo ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Nintendo Switch 2, il successore della celebre console Nintendo Switch. Prevista per il 2025, la nuova console è stata svelata attraverso un trailer di anteprima intitolato Nintendo Switch 2 – Trailer di anteprima, ora disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia e sul sito ufficiale di Nintendo Switch 2.

Una delle caratteristiche più attese di Nintendo Switch 2 è la possibilità di giocare a titoli esclusivi per Nintendo Switch 2 oltre che a giochi per Nintendo Switch, sia in formato scheda che digitale. Tuttavia, Nintendo ha avvisato che alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o completamente compatibili con la nuova console. Maggiori dettagli a riguardo saranno resi noti sul sito ufficiale di Nintendo.

I fan in attesa di ulteriori informazioni potranno scoprire di più nel corso del Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025, che si terrà mercoledì 2 aprile 2025. L’evento promette di fornire dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche, i giochi e le funzionalità della nuova console.

Nintendo ha inoltre annunciato una serie di eventi dedicati, denominati Nintendo Switch 2 Experience, che permetteranno ai giocatori di provare in anteprima la nuova console. Questi eventi si terranno in diverse città del mondo, inclusa Milano, offrendo agli appassionati l’opportunità di toccare con mano le innovazioni di Nintendo Switch 2.