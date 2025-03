Nissan Skills Foundation compie 10 anni: raddoppiano le attività

La Nissan Skills Foundation compie dieci anni e in occasione di questo importante anniversario Nissan annuncia il raddoppio delle attività di formazione STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con l’obiettivo di coinvolgere 16.000 bambini ogni anno.

Nel 2015, il Re Carlo, allora Principe di Galles, lanciò ufficialmente la Nissan Skills Foundation, che iniziò come un singolo laboratorio interattivo destinato a circa 1.000 studenti. Dieci anni dopo, la fondazione ha centuplicato l’obiettivo, ispirando ben 100.000 giovani menti, espandendosi a 13 diversi corsi STEM per studenti dai sei ai diciotto anni.

Per celebrare questi traguardi, Nissan ha ospitato 200 bambini provenienti dal Nord Est dell’Inghilterra presso lo stabilimento di Sunderland, per costruire 300 modelli di Nissan Qashqai con mattoncini LEGO. Per ogni modello Qashqai sono stati utilizzati 204 mattoncini, per un totale di 61.200 elementi assemblati in un’ora, alla velocità di circa 1.000 al minuto. Un compito svolto con operazioni in perfetta sequenza, proprio come avviene nelle linee di produzione reali a pochi metri di distanza.

Michael Jude, HR Director di Nissan Sunderland, ha dichiarato: “Aver ispirato più di 100.000 giovani menti in dieci anni è un risultato eccezionale. Siamo orgogliosi del nostro team di formazione, che gioca un ruolo cruciale nello sviluppo dei talenti di domani. Ma non si tratta solo di numeri. Infatti, decine di attuali nostri dipendenti hanno partecipato a un evento della Skills Foundation mentre erano a scuola. Sono quindi lieto di annunciare il raddoppio delle attività della fondazione nell’ambito del progetto MADE NE, con l’obiettivo di raggiungere più di 16.000 studenti all’anno. Alimenteremo così la riserva di talenti per noi e per i nostri fornitori per realizzare insieme il futuro Nissan EV36Zero.”

La Skills Foundation entra così in una nuova fase che vede Nissan co-creatore di MADE NE (Manufacturing, Automation, Digitalisation, Electrification North East), un’iniziativa da 14,6 milioni di sterline per la realizzazione di strutture di formazione all’avanguardia che supportino il settore manifatturiero della regione.

Nel centro di formazione MADE NE presso l’edificio SASMI, accanto allo stabilimento di Sunderland, Nissan aprirà una seconda aula dedicata agli studenti STEM per il settore dei veicoli elettrici e della produzione avanzata.

All’evento con i mattoncini LEGO ha partecipato una classe del sesto anno della scuola Gillas Lane di Houghton-le-Spring, la prima scuola a prendere parte al workshop Monozukuri Caravan, dedicato alla filosofia di produzione giapponese, dieci anni fa.

Kay Straughan, Direttrice della Scuola, ha dichiarato: “Negli ultimi 10 anni molti dei nostri studenti hanno frequentato vari corsi presso la Nissan Skills Foundation. Crediamo che avvicinare i bambini ai percorsi di formazione STEM fin dalla giovane età fornisca loro le conoscenze per indirizzare al meglio le scelte per il loro futuro professionale. È anche un’ottima occasione per fare esperienze di apprendimento pratiche e applicate al di fuori del contesto scolastico”.