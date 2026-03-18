Nital estende a 6 anni la garanzia su fotocamere Nikon Z e ottiche NIKKOR Z

La garanzia dei prodotti Nikon in Italia si rafforza. Nital S.p.A., distributore ufficiale Nikon sul territorio nazionale, ha annunciato l’estensione della Garanzia Nital a 6 anni per tutti i corpi macchina Nikon Z e le ottiche NIKKOR Z acquistati in Italia. Una decisione che conferma la volontà dell’azienda di promuovere una cultura della fiducia e dell’assistenza post-vendita, ponendo l’attenzione sulla continuità operativa e sull’affidabilità dei propri prodotti.

Secondo quanto comunicato, la nuova copertura è attivabile gratuitamente da oggi tramite registrazione entro 30 giorni dall’acquisto. L’estensione non comporta costi aggiuntivi per l’utente e rappresenta un passo concreto verso una maggiore tutela del consumatore e del valore dell’investimento nel tempo.

Elemento distintivo dell’iniziativa è la nuova etichetta adesiva “Garanzia Nital – Ufficiale Italia”, ora aggiornata con l’indicazione dei 6 anni di copertura. Questo marchio diventa simbolo tangibile della scelta aziendale di offrire un’assistenza più estesa e di consolidare il rapporto di fiducia con la propria clientela.

È importante sottolineare che la garanzia convenzionale di Nital si aggiunge e non sostituisce i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità prevista per legge nei confronti del venditore. Ciò significa che il consumatore può continuare a beneficiare delle tutele obbligatorie garantite dalla normativa, usufruendo in aggiunta di un’estensione che copre un arco temporale più ampio.

Con questa iniziativa, Nital riafferma la rilevanza della qualità e della durata dei prodotti Nikon, offrendo agli utenti un servizio che rispecchia le esigenze di un mercato in cui la continuità operativa e la fiducia nel marchio sono fondamentali. L’estensione della garanzia a 6 anni rappresenta un impegno concreto per accompagnare fotografi e videomaker nel loro percorso creativo, con la sicurezza di un supporto duraturo nel tempo.