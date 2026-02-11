Connect with us

Motori

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: sei cilindri di pura emozione

Published

La gamma Mercedes-AMG si arricchisce con la nuova GLC 53 4MATIC+, un SUV che promette prestazioni di alto livello e un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Il marchio di Affalterbach porta avanti la tradizione del sei cilindri in linea, evolvendolo in una versione più reattiva e capace di esaltare le doti dinamiche del modello.

Il cuore pulsante della nuova GLC 53 4MATIC+ è un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, frutto di una profonda evoluzione tecnica. L’unità combina la doppia sovralimentazione tramite turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico ausiliario, raggiungendo una potenza di 330 kW (449 CV) e una coppia massima di 600 Nm. Per dieci secondi, grazie alla funzione di overboost, la coppia può arrivare fino a 640 Nm a 5.200 giri/min, assicurando scatti brucianti e una spinta costante fino ai regimi più alti.

Il nuovo propulsore si fa apprezzare per una risposta immediata e per la propensione a salire di giri, qualità che sottolineano il carattere sportivo tipicamente AMG. A completare l’esperienza dinamica c’è la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, completamente variabile e dotata di differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico. Questo sistema ottimizza la distribuzione della potenza tra i due assi, garantendo trazione e stabilità in ogni condizione di guida.

Oltre alle prestazioni, la nuova GLC 53 4MATIC+ si distingue per un sound potente e avvolgente, elemento fondamentale nell’esperienza di guida sportiva. Il SUV introduce anche una funzione overboost specifica per la coppia e offre la possibilità di un Drift Mode, per chi desidera il massimo divertimento tra le curve.

Per il primo anno di commercializzazione sarà disponibile l’esclusivo pacchetto “Golden Accents”, che aggiunge un tocco di eleganza e unicità al design del modello.

La nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ dichiara un consumo combinato compreso tra 9,9 e 9,2 litri per 100 km, con emissioni di CO₂ tra 225 e 209 g/km, rientrando nella classe CO₂ G. Numeri che, pur mantenendo prestazioni di alto livello, dimostrano l’attenzione del marchio verso l’efficienza.

Con la GLC 53 4MATIC+ Mercedes-AMG combina il piacere di guida tipico delle sue vetture sportive con la versatilità di un SUV moderno. Potenza, tecnologia e design si fondono in un mix che punta a offrire un’esperienza di guida emozionante e raffinata, firmata AMG.

