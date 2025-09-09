Nuovo Kia Sportage: versatile ed elettrificato

Il Kia Sportage, modello di punta della casa coreana con oltre 7 milioni di unità vendute nel mondo, si prepara a un nuovo corso. Con l’aggiornamento di metà carriera, si presenta forte di un rinnovamento in termini di design, tecnologia, innovazione e praticità d’uso. L’obiettivo è chiaro: stabilire nuovi standard nel competitivo segmento dei C-SUV.

Il nuovo Sportage porta avanti la filosofia stilistica “Opposites United”, con superfici morbide che si fondono a forme robuste e a un’imponente presenza su strada. Il frontale sfoggia la firma luminosa LED Star Map, integrata nel rinnovato tiger nose, mentre i nuovi cerchi sono disponibili in versioni da 17, 18 e 19 pollici, con design esclusivi per la sportiva GT-Line.

All’interno domina un abitacolo elegante e spazioso, con un inedito volante a due razze, plancia ridisegnata e sedili rivestiti con materiali di qualità superiore. La variante GT-Line propone un raffinato interno black & white in ecopelle e suede. Grande attenzione è stata dedicata alla sostenibilità, grazie all’introduzione del tessuto Dinamica, prodotto con un’alta percentuale di poliestere riciclato e realizzato con un processo a base d’acqua.

Il nuovo Sportage conferma inoltre la sua vocazione di SUV versatile con oltre un metro di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un bagagliaio da 587 litri, che raggiunge i 1.776 litri abbattendo la seconda fila.

Il cuore tecnologico del SUV è il Connected Car Navigation Cockpit (CCnC) con due display panoramici curvi da 12,3 pollici e un head-up display da 10 pollici. La connettività è potenziata dal supporto wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, dagli aggiornamenti OTA e dal sistema Kia Connect.

Per la prima volta arrivano i Kia Upgrades, che permettono di aggiungere nuove funzioni come arcade games, YouTube e servizi di streaming direttamente dall’infotainment. Presenti anche il sistema di pagamento in-car, l’hotspot Wi-Fi 4G LTE per cinque dispositivi e la Digital Key 2.0, che consente l’accesso al veicolo tramite smartphone. Il tutto è completato dal sistema audio premium Harman Kardon.

Massima attenzione anche al comfort: il nuovo touchpad multi-mode semplifica il controllo di climatizzazione e audio, mentre il Surround-View Monitor 3D a 360° e la ricarica wireless centrale alzano ulteriormente l’asticella della praticità.

Il nuovo Kia Sportage sarà disponibile in Europa con una gamma di motorizzazioni elettrificate Mild-Hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV) e Plug-in Hybrid (PHEV). A queste, per il mercato italiano, si aggiungerà in seguito una versione benzina GPL. L’obiettivo è offrire la motorizzazione più adatta a ogni esigenza, con un occhio alla transizione verso la mobilità a zero emissioni.

La guida è resa ancora più dinamica grazie al nuovo propulsore ibrido turbo e a una trasmissione di ultima generazione che massimizza le prestazioni. È inoltre previsto il debutto di una variante PHEV a trazione anteriore, destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta.

Sul fronte sicurezza, il SUV introduce tecnologie di ultima generazione come il Forward Collision Avoidance Assist (FCA), in grado di riconoscere veicoli, pedoni e ciclisti anche in fase di svolta o attraversamento, e l’Highway Driving Assist 2, che supporta il guidatore nel mantenimento della corsia e persino nei cambi di carreggiata automatici con l’indicatore di direzione.

Nuova KIA Sportage 2025 si può ordinare negli allestimenti Business, Style, GT-line e GT-line Plus. Il listino parte da 33.500 euro, mentre quello della Kia Sportage diesel mild hybrid con cambio automatico da 38.000 euro (36.000 euro con cambio manuale)

Il nuovo Kia Sportage 2025 sarà prodotto nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia.