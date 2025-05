Onimusha 2: Samurai’s Destiny arriva oggi su PC e console di ultima generazione

L’iconico gioco d’azione Onimusha 2: Samurai’s Destiny, pubblicato per la prima volta nel 2002, fa il suo trionfante ritorno in una versione rimasterizzata oggi disponibile su PlayStation4, Nintendo Switch, Xbox One e PC tramite Steam. Questa nuova edizione del best-seller di Capcom offre una grafica migliorata e aggiornamenti moderni che promettono di catturare una nuova generazione di giocatori. I fan possono ora immergersi in una reinterpretazione oscura e intricata del Giappone feudale, dove il folklore si intreccia con le leggende dei samurai in un’epica storia di vendetta.

La trama segue l’intrepido viaggio di Jubei Yagyu, un maestro spadaccino il cui villaggio è stato devastato da Nobunaga Oda e dal suo potente esercito di demoni. Dotato di poteri Oni dopo un misterioso incontro, Jubei intraprende il cammino della vendetta, giurando di punire e sconfiggere il malvagio Nobunaga.

In questa edizione rimasterizzata, i giocatori possono godere di gameplay migliorato, che include controlli perfezionati, cambio d’arma istantaneo, salvataggio automatico e possibilità di saltare le cutscene. La grafica ad alta risoluzione offre un’esperienza più fluida e intuitiva, pur conservando la classica azione mozzafiato dell’originale. Inoltre, sono presenti nuove opzioni di difficoltà: “Affronta la nuovissima modalità ‘Inferno’ per mettere alla prova le tue abilità di samurai”, mentre una modalità “Facile” è ora accessibile fin dall’inizio per chi desidera concentrarsi sulla storia.

I giocatori possono esplorare una galleria di gioco ampliata che include più di 100 artwork classici e 43 brani della colonna sonora originale. I mini-giochi sono ora accessibili fin dall’inizio, offrendo esperienze diversificate come “The Man in Black” e “Puzzle Phantom Realm”.

La rimasterizzazione introduce un sistema di affinità che permette di costruire relazioni uniche con un variegato cast di alleati. Le interazioni e le decisioni dei giocatori daranno forma alla storia, sbloccando diversi percorsi e molteplici esiti. Il gioco offre anche la possibilità di sbloccare un outfit speciale per Jubei, ispirato al protagonista del primo titolo, Samanosuke Akechi, per chi possiede i dati di salvataggio della remaster di Onimusha: Warlords. È disponibile anche il bundle “Onimusha 1 + 2 Pack” che include entrambe le remaster.