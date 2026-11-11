Opel Corsa GSE vince il Golden Steering Wheel 2026: la hot hatch elettrica conquista il podio

La nuova Opel Corsa GSE si aggiudica il prestigioso Golden Steering Wheel 2026, rafforzando la leadership Opel nel segmento delle auto piccole con una hot hatch elettrica dalle prestazioni straordinarie. Con 207 kW (281 CV), 345 Nm di coppia e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, la Corsa GSE è l'Opel di produzione più veloce al momento e testimonia come la tradizione delle hot hatch stia vivendo una nuova era nell'elettrico.

Il riconoscimento, giunto alla cinquantesima edizione, premia così il modello più potente della famiglia Corsa, che si distingue non solo per prestazioni ma anche per essere versatile e adatta all'uso quotidiano. Ad oggi sono 23 le vittorie ottenute da Opel nella storia del Golden Steering Wheel, un vero record nel settore e una conferma del marchio tra i leader dell'innovazione automobilistica.

La giuria, composta da lettori ed esperti del settore, ha attribuito alla Corsa GSE un totale di 4.261 punti, superando la concorrenza grazie a rapidità, erogazione della potenza e agilità, oltre a comfort e praticità. Secondo il CEO di Opel Florian Huettl, I nostri nuovi modelli GSE rappresentano le varianti ad alte prestazioni all'interno dell'ampia gamma di Opel. Dimostrano quanto la mobilità elettrica possa essere entusiasmante e dinamica, pur attraendo tutti i clienti. Vorremmo ringraziare i lettori e la giuria di esperti di AUTO BILD e BILD am SONNTAG per aver conferito a un modello GSE il Golden Steering Wheel all'Opel Corsa GSE. Questa è una chiara prova di come le nostre auto sportive quotidiane impressionino e ispirino.

La Corsa GSE non convince solo per potenza: telaio ribassato, differenziale Torsen, velocità massima di 180 km/h e suono sportivo attivo sono elementi pensati per coinvolgere il conducente in una vera esperienza dinamica. Tutto questo senza rinunciare alla praticità, con ampio volume di carico, dettagli come sedili e volante riscaldati, telecamera posteriore a 180 gradi e la possibilità di alimentare dispositivi esterni tramite caricatore bidirezionale.

Opel continua quindi a tracciare un percorso di successi, aggiungendo la Corsa GSE a una lunga lista di modelli premiati con il Volante d'Oro. Negli anni il marchio di Rüsselsheim ha raccolto riconoscimenti con vetture come Senator, Kadett, Ascona, Calibra e Omega: una tradizione che oggi continua nel segno della sportività elettrica e dell'affidabilità quotidiana, capace di convincere pubblico e critica.