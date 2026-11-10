Genesis inaugura il nuovo showroom a Roma con la gamma 100% elettrica

Genesis compie un nuovo importante passo nello sviluppo della mobilità premium in Italia aprendo un nuovo showroom a Roma, nella centrale sede di via Tiburtina 1123. L'iniziativa consolida la presenza del marchio coreano nel nostro Paese, offrendo ora alla clientela della Capitale la possibilità di scoprire e vivere la gamma 100% elettrica di Genesis in uno spazio esclusivo e dedicato all'ospitalità Son-nim, ispirata alla tradizione coreana.

Affidato al Gruppo Apollonj Ghetti, storico protagonista del settore automotive romano con oltre quarant'anni di esperienza e profonda conoscenza dei marchi coreani, il nuovo showroom si propone come vero punto di riferimento della qualità Genesis nella Capitale. La filosofia che guida questa apertura si basa sull'importanza delle relazioni e della cura del cliente, superando il semplice approccio commerciale per offrire un luogo che unisce prodotto e servizi nel segno dell'eccellenza.

"Genesis arriva a Roma al fianco di un partner che ne condivide i valori. Questa apertura dà continuità a un percorso costruito sulla qualità delle relazioni, prima ancora che sui numeri, e conferma il nostro impegno verso il pubblico italiano. Insieme al Gruppo Apollonj Ghetti dedichiamo alla Capitale un luogo dove vivere l'ospitalità Son-nim e scoprire da vicino la nostra gamma", ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

L'ospitalità Son-nim è protagonista anche nel concept dello showroom, esteso su 300 metri quadrati, dove i consulenti Genesis accolgono ogni visitatore come un ospite d'onore, accompagnandolo in ogni fase della scelta del veicolo. Grazie al Genesis Brand Cube, l'esperienza diventa riservata e personalizzata, consentendo una configurazione dettagliata della vettura e una consulenza su misura.

Chiunque scelga Genesis beneficia inoltre del programma 5-Year Care Plan, che include cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione gratuita, assistenza stradale europea, aggiornamenti software over-the-air e servizi digitali di ultima generazione.

"Accogliere Genesis è per la nostra famiglia il punto più alto di un percorso iniziato oltre quarant'anni fa. Conosciamo da vicino la qualità coreana, che abbiamo visto crescere insieme ai nostri clienti e che trova in Genesis la sua espressione più compiuta. Ai romani riserveremo la stessa cura che ha accompagnato la nostra storia, perché ogni ospite riceva in questo showroom l'accoglienza che la Capitale merita", ha commentato Simone Maria Apollonj Ghetti, CEO del gruppo Apollonj Ghetti.

La gamma Genesis in Italia si compone attualmente di tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo, Electrified GV70, D-SUV spazioso e tecnologico, ed Electrified G80, berlina premium di rappresentanza, cui si aggiungerà presto la nuova GV60 Magma, il primo modello ad alte prestazioni del brand. Tutti i modelli sono 100% elettrici e disponibili con soluzioni di finanziamento e noleggio da 399 euro al mese, offrendo così accessibilità e flessibilità anche ai clienti più esigenti.

L'apertura dello showroom di Roma segna una nuova tappa per Genesis, che dopo il debutto a Padova prosegue il suo sviluppo puntando a coprire entro il 2028 gran parte del territorio italiano, sempre con la qualità e l'unicità dell'ospitalità coreana al centro del proprio modello di business.