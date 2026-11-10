Nuova Lancia Gamma: un viaggio simbolico tra innovazione e radici lucane

Lancia Gamma ha attraversato la Basilicata, celebrando le sue radici e l'innovazione produttiva di Melfi, simbolo dell'eccellenza automobilistica italiana.

La Nuova Lancia Gamma è stata protagonista di un viaggio straordinario attraverso la Basilicata, sottolineando il legame profondo tra la produzione automobilistica e le comunità locali che ogni giorno danno vita al marchio nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Disegnata a Torino, sviluppata e realizzata in Italia, la Lancia Gamma rappresenta un progetto fortemente italiano e un simbolo della trasformazione tecnologica e produttiva di Melfi. Il tour ha toccato città emblematiche come Trevico, Lavello, Rionero, Melfi e Potenza, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un percorso all'insegna dell'orgoglio e della tradizione.

Presentare la Nuova Lancia Gamma qui in Basilicata ha per me, e per Stellantis, un significato particolare. Abbiamo voluto portarla nei luoghi e nei paesi da cui provengono molti dei lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno contribuiscono a realizzarla. Significa, in un certo senso, riportarla a casa e condividere con questo territorio l'orgoglio per ciò che, insieme, siamo capaci di realizzare. Scegliere un'auto prodotta in Italia significa anche sostenere il lavoro, le competenze e la filiera che rendono possibile continuare a produrre nel nostro Paese, ha dichiarato Francesco Ciancia, Global Head of Manufacturing di Stellantis.

La Nuova Gamma si distingue per eleganza e innovazione, celebrando il 120esimo anniversario del brand Lancia e proponendosi come moderna crossover fastback lunga 4,67 metri, sviluppata sulla piattaforma STLA Medium. L'abitacolo richiama il concetto di Italian Home Feeling, trasformando lo spazio interno in un raffinato salotto, e offre tecnologie di punta come la guida assistita di Livello 2, il sistema SALA e una gamma multi-energia che include una versione Hybrid da 145 CV con oltre 1.000 km di autonomia e modelli 100% elettrici capaci di superare i 740 km di percorrenza. Al vertice della gamma spicca la HF Integrale, trazione integrale e potenza di 375 CV, che segna il ritorno di una sigla storica.

Un riconoscimento importante è arrivato dal pubblico, che lo scorso 27 ottobre ha assegnato alla Nuova Lancia Gamma il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027, confermando il grande interesse suscitato da un modello capace di coniugare eleganza, tecnologia e identità italiana.

Il viaggio della Gamma ha anche raccontato la trasformazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, oggi epicentro di innovazione. Sono in fase di introduzione soluzioni come robot mobili autonomi per la logistica e sistemi di intelligenza artificiale a supporto di produzione e controllo qualità. Sul fronte della sostenibilità, l'obiettivo è coprire il 75% del fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili - fotovoltaico, eolico e biometano - coinvolgendo una filiera composta da circa 30 aziende agricole del territorio e valorizzando sottoprodotti agricoli.

Il viaggio si è concluso con un auspicio condiviso: vedere sempre più Lancia Gamma sulle strade della Basilicata e d'Italia, come segno di fiducia e sostegno all'eccellenza produttiva nazionale.