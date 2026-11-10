Škoda Octavia full hybrid debutta in Italia: la prima della gamma elettrificata

Škoda annuncia l'arrivo sul mercato italiano della nuova Octavia full hybrid, il primo modello del brand La gamma Škoda Octavia si amplia con l'arrivo della nuova motorizzazione full hybrid, disponibile da subito per il mercato italiano sia in versione berlina sia Wagon. Una novità importante per il modello, che introduce una soluzione elettrificata pensata per coniugare efficienza, comfort di marcia e versatilità, senza modificare le normali abitudini di utilizzo dell'automobile.

La nuova Octavia full hybrid è proposta con due livelli di potenza, 100 kW e 125 kW, rivolgendosi tanto ai clienti privati quanto a professionisti e flotte aziendali. Il sistema non richiede infatti alcuna ricarica esterna: la batteria recupera energia durante la marcia e nelle fasi di frenata, mentre la gestione elettronica coordina automaticamente il funzionamento del motore termico e di quelli elettrici per ottimizzare i consumi.

Sotto il cofano della nuova Octavia HYBRID trova posto il quattro cilindri 1.5 TSI evo2, abbinato a due motori elettrici e a una batteria da 1,6 kWh lordi. Il sistema adotta un'architettura serie-parallelo, che permette di alternare tre modalità operative: elettrica, ibrida in serie e ibrida in parallelo.

La gestione avviene in maniera completamente automatica, scegliendo la configurazione più adatta alle condizioni di guida e alle richieste di potenza. La batteria mantiene il proprio livello di carica tra il 40% e il 90%, sfruttando il recupero energetico in decelerazione e in frenata. Il risultato è una motorizzazione che consente di beneficiare dei vantaggi dell'elettrificazione senza dover pianificare soste per la ricarica.

Un altro elemento significativo riguarda l'omologazione: la nuova motorizzazione full hybrid rispetta già la normativa Euro 7, anticipando i requisiti del nuovo standard sulle emissioni.

La gamma italiana della Škoda Octavia full hybrid si articola in due allestimenti, Executive e Style, entrambi disponibili per le varianti berlina e Wagon.

La versione Executive propone una dotazione tecnologica completa, che comprende il sistema di infotainment con schermo da 13 pollici, navigazione connessa e connettività wireless per smartphone. A bordo trovano posto anche il Virtual Cockpit da 10 pollici e una suite di sistemi ADAS che supporta la guida assistita di secondo livello.

Salendo alla configurazione Style, l'equipaggiamento si arricchisce ulteriormente con dettagli estetici e funzionali, tra cui cromature esterne, cerchi in lega da 18 pollici, portellone elettrico con apertura virtual pedal, accesso e avviamento keyless e retrocamera.

La nuova motorizzazione rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione di uno dei modelli più importanti della gamma Škoda, mantenendo al centro le caratteristiche che ne hanno sostenuto il successo: spazio, comfort, capacità di carico e adattabilità a differenti esigenze di mobilità. Le prime consegne della Škoda Octavia full hybrid in Italia sono previste a partire da gennaio 2027.