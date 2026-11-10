Opel celebra 70 anni dalla produzione della duemilionesima auto

Settant'anni fa, il 9 novembre 1956, Opel raggiunse un traguardo storico: l'uscita dallo stabilimento di Rüsselsheim della duemilionesima automobile prodotta dal 1899. L'auto celebrata fu una Opel Kapitan, che segnò un'epoca nella produzione della casa tedesca. Questo importante risultato arrivava solo pochi anni dopo la milionesima auto Opel, realizzata nel 1940, anch'essa una Kapitan, seppur profondamente diversa per stile e tecnologia.

Nel marzo 1960, Opel avrebbe poi raggiunto il traguardo dei tre milioni di auto prodotte, a conferma della costante crescita industriale e tecnologica del marchio. Tuttavia, queste cifre risultano quasi modeste se confrontate con i numeri attuali: nel novembre 2022, la casa tedesca ha toccato quota 75 milioni di veicoli, con una Opel Grandland GSe.

La Opel Kapitan del 1956 si distingueva per essere tra le prime berline del dopoguerra equipaggiate con un motore a sei cilindri in linea. Ne furono realizzati 92.555 esemplari tra il 1955 e il 1958. Il design della vettura strizzava l'occhio alle automobili americane di quell'era, con carrozzeria slanciata e cromature. Il motore era un 2.473 cc in grado di sviluppare 75 CV (55 kW), affiancato da nuove sospensioni e dettagli raffinati come paraurti e coprimozzi cromati.

Nel corso degli anni, la Kapitan subì vari aggiornamenti: il più significativo nel 1954, quando fu introdotto un frontale dal caratteristico stile bocca di pescecane. Nel giugno 1958 arrivò la versione P1, con parabrezza e lunotto avvolgenti, verniciatura bicolore e suggestive pinne posteriori. L'anno dopo debuttò la versione P2, spinta da un brillante sei cilindri da 2.605 cc e 90 CV (66 kW), con carrozzeria completamente rivisitata.

Oggi Opel sta per toccare il traguardo di 80 milioni di vetture prodotte, testimonianza di una crescita lunga decenni e di un ruolo centrale nello sviluppo dell'automobilismo europeo. L'eredità della Kapitan e delle sue evoluzioni resta un simbolo della capacità di Opel di rinnovarsi, rispondendo alle esigenze del pubblico e alle trasformazioni del mercato.