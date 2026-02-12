Connect with us

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Published

Opel e Stardust uniscono le forze per promuovere la nuova generazione di creator digitali con la seconda edizione della Stardust Academy, un progetto formativo innovativo che prenderà il via il 9 aprile 2026 presso lo Spazio WOW di Milano. Dopo il successo della prima edizione del 2025, l’iniziativa torna con un programma ancora più ambizioso, pensato per dare voce e strumenti a chi sogna di trasformare la propria passione per i contenuti digitali in una carriera professionale.

Opel partecipa come Main Sponsor della nuova edizione, affiancando Stardust in un percorso che guarda al futuro delle professioni digitali e alla valorizzazione dei giovani talenti. La collaborazione si fonda su valori comuni come la fiducia nelle nuove generazioni, il sostegno alla creatività e l’impegno per lo sviluppo delle competenze nel mondo della content creation.

Il sostegno di Opel non sarà solo simbolico. Il brand metterà infatti a disposizione della Stardust Academy una flotta di Opel Mokka, il city SUV dal design distintivo che diventerà protagonista di esperienze e contenuti speciali. L’auto sarà infatti al centro dei “CarTalk”, un format immersivo pubblicato sui canali social di Stardust, in cui gli allievi, i docenti e i creator coinvolti racconteranno il dietro le quinte della loro crescita formativa attraverso interviste e sketch inediti realizzati all’interno del veicolo.

La partnership coinvolgerà Opel anche nella parte più creativa del percorso. Sarà il brand a consegnare ai dieci partecipanti selezionati il brief per il project work finale, stimolandoli a interpretarlo secondo la propria personalità e linguaggio. I creator provengono da ambiti diversi – moda, spettacolo, comedy, beauty, musica, gaming, arte, storia, food e persino booktok e contenuti educational – per offrire al pubblico una varietà di stili e visioni. Tra tutti i progetti, solo uno verrà scelto e pubblicato sui canali ufficiali di Opel, rappresentando il culmine del percorso formativo.

Il programma della Stardust Academy durerà due mesi e si articolerà tra lezioni teoriche e laboratori pratici, con la partecipazione di professionisti della comunicazione e dei media. Gli spazi saranno interamente dedicati all’Academy e pensati per favorire l’interazione e la sperimentazione diretta, realtà oggi fondamentali per chi desidera diventare protagonista nel mondo digitale.

“Dopo il successo della prima edizione della Stardust Academy, questa nuova stagione rappresenta un’evoluzione naturale del progetto, nato per dare forma concreta al talento dei giovani creator. Siamo felici che Opel abbia creduto nel nostro progetto e questa partnership è per noi un grande valore aggiunto: condividiamo la stessa visione sul futuro dei giovani e sulle nuove professioni digitali, e siamo orgogliosi di costruire insieme un percorso formativo ancora più completo e ambizioso.” ha dichiarato Alessandro Furgione, Amministratore Delegato di Stardust.

Parole condivise anche da Daniela Campagna, Head of Marketing di Stardust, che ha aggiunto: “Stardust Academy nasce per dare ai talent emergenti strumenti reali, esperienze sul campo e una visione professionale del loro percorso. Con Opel come Main Sponsor del progetto facciamo un passo in più: non solo formazione, ma collaborazione diretta con un brand che diventa parte attiva del processo creativo. Un tassello importante che aggiunge ulteriore valore al percorso formativo.”

Dal canto suo, Maurizio Bormetti, Direttore Marketing di Opel Italia, ha sottolineato: “La collaborazione con Stardust ci dà l’opportunità di supportare dei giovani talenti, come nella nostra migliore tradizione. Siamo felici che possano misurarsi con il nostro originale SUV; siamo curiosi di vedere cosa sapranno fare!”

Le candidature per partecipare alla nuova edizione della Stardust Academy sono già aperte e rappresentano una concreta opportunità per chi desidera entrare nel mondo dei creator con preparazione, competenza e una visione moderna del digitale. Con Opel al fianco di Stardust, questa seconda edizione si preannuncia come un percorso capace di unire formazione, innovazione e passione, accendendo i riflettori sui protagonisti della creatività di domani.

