OPPO e la Finale della UEFA Champions League: innovazione e impegno sociale nel calcio

La stagione 2024/25 della UEFA Champions League si è conclusa con un evento spettacolare presso la Munich Football Arena, e OPPO, per il terzo anno consecutivo, ha celebrato la sua partecipazione come Official Smartphone Product Partner. L’azienda ha sfruttato l’occasione per rafforzare il proprio impegno nel calcio attraverso programmi di Corporate Social Responsibility (CSR) e attivazioni culturali legate alla finale, evidenziando l’importanza dell’innovazione tecnologica e delle iniziative sociali nel sostenere questo amato sport.

Durante l’evento, nel Champions Village di Monaco, OPPO ha creato un’esperienza unica per i tifosi, mescolando cultura calcistica, momenti iconici della storia della Champions League e innovazioni tecnologiche. I tifosi hanno avuto l’opportunità di interagire con avatar virtuali grazie all’intelligenza artificiale di OPPO, che ha creato un ambiente coinvolgente e memorabile. *”Guardare la partita come mai prima d’ora con la tecnologia OPPO”*, ha commentato uno dei partecipanti.

Inoltre, in collaborazione con il Global Brand Ambassador Lamine Yamal e altri celebri calciatori, come la legenda interista Marco Materazzi, OPPO ha presentato nuove tecnologie AI e fotografiche. Queste innovazioni consentono agli spettatori di catturare immagini da lontano con una qualità mai vista prima, grazie a funzionalità avanzate come AI Unblur e AI Eraser.

OPPO ha anche esteso il suo impegno offrendo alla vigilia della finale cliniche calcistiche benefiche per giovani atleti, guidate da icone del calcio come Kaká e Cafu. Queste iniziative hanno offerto ai giovani una rara opportunità di apprendimento diretto dai propri idoli, promuovendo non solo il gioco, ma anche lo sviluppo sociale attraverso il calcio.

In diverse regioni del mondo, l’azienda ha lanciato programmi per supportare i talenti calcistici emergenti. In Brasile, ha avviato un’iniziativa che include la riqualificazione dei campi e la donazione di materiali. In Egitto, ha creato la Maker OPPO Dream League per scoprire e sviluppare i giovani talenti, mentre in Messico ha stretto una partnership con l’UNESCO e istituti locali per sostenere i giovani calciatori.

Guardando al futuro, OPPO rinnova il proprio impegno nel connettere i tifosi di tutto il mondo, promuovendo il calcio come strumento di crescita e innovazione. Con un mix di tecnologia all’avanguardia e iniziative umanitarie, l’azienda continua a sostenere il mondo del calcio, rendendo più semplice che mai catturare e condividere momenti emozionanti del gioco, sia dentro che fuori dal campo.