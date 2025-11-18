Connect with us

OPPO e Lamine Yamal insieme per ispirare i giovani con il progetto “The New Generation”

OPPO ha presentato il suo nuovo progetto di responsabilità sociale d’impresa, “The New Generation”, realizzato in collaborazione con Lamine Yamal, giovane talento del calcio spagnolo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ispirare e sostenere le nuove generazioni attraverso la musica, l’arte e lo sport, offrendo loro occasioni di crescita e creatività.

A settembre, OPPO e la madre di Lamine, Sheila Ebana, hanno dato vita a una campagna speciale nella città natale del calciatore, Granollers, in Spagna. La giornata si è svolta presso la scuola elementare frequentata da Lamine e ha coinvolto i bambini del club calcistico La Torreta. Durante le attività, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimersi attraverso un workshop artistico e la creazione di un murale collettivo dedicato ai valori della comunità.

Il progetto ha voluto celebrare le radici di Lamine Yamal, trasformando l’iniziativa in un simbolo di unione e appartenenza per il quartiere. Inoltre, OPPO ha donato attrezzature sportive, strumenti musicali e dispositivi tecnologici alle scuole e alle associazioni locali, consolidando il proprio impegno nel sostegno concreto alle nuove generazioni.

Durante l’incontro, i bambini hanno ricevuto un messaggio speciale da Lamine Yamal, che attraverso un video li ha invitati a partecipare attivamente al progetto e a credere nel loro potenziale. Il murale, frutto del lavoro di squadra e della fantasia dei giovani artisti, oggi rappresenta un tributo alla storia e ai valori del calciatore, integrandosi armoniosamente nel tessuto urbano di Granollers.

A completare il progetto, OPPO ha offerto a cinque giovani giocatori del club locale l’opportunità di vivere un’esperienza unica allo stadio, invitandoli ad assistere alla partita di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Olympiacos.

Come spiegato da Kevin Cho, CEO di OPPO Spagna e Portogallo, “Per OPPO, la tecnologia deve permettere ai giovani di sognare, creare e crescere. È la responsabilità che ci assumiamo come brand tecnologico globale. Insieme a Lamine, abbiamo trasformato questa visione in realtà, sostenendo la comunità in cui è cresciuto tramite musica, arte e calcio.”

Con “The New Generation”, OPPO compie il suo primo passo in Spagna nel campo della responsabilità sociale e ribadisce la propria missione di promuovere la creatività e lo sviluppo dei giovani attraverso innovazione e tecnologia. Un’iniziativa che non solo valorizza il legame tra sport e solidarietà, ma dimostra anche come l’impegno delle aziende possa diventare una fonte d’ispirazione per le generazioni future.

OPPO e Lamine Yamal insieme per ispirare i giovani con il progetto “The New Generation”

